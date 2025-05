'Vale Tudo' terá parto, adoção e contrabando de bebê reborn; veja

Dias depois do personagem Vasco (Thiago Martins) perder todo o seu dinheiro do FGTS com o “jogo do tigrinho”, a autora Manuela Dias novamente mexe no remake de “Vale Tudo” ao inserir bebês reborns na trama a partir de terça-feira, 3 de junho.

Tudo vai acontecer porque os amigos trambiqueiros César (Cauã Reymond) e Olavo (Ricardo Teodoro) arranjam um novo jeito de faturar: vender bebê reborn (bonecos ultrarrealistas de recém-nascidos) pelas ruas do Rio de Janeiro.