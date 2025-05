Vale Tudo: por audiência, Globo dá mais espaço para Odete Roitman

Emissora faz ajustes na edição da novela para manter atenção do público; cenas com a vilã Odete Roitman têm impulsionado a audiência e gerado repercussão

As mudanças já surtiram efeito. Uma cena em que Odete é agredida , inicialmente prevista para ir ao ar no último sábado,3, foi adiantada para a sexta,2, antecipando o impacto dramático para o fim da semana.

A chegada de Odete Roitman no remake de “Vale Tudo" movimentou os bastidores da Globo. Desde a semana passada, a emissora tem feito ajustes na edição dos capítulos para ampliar o tempo de tela da vilã, vivida por Debora Bloch , uma estratégia para frear a queda de audiência e prender o público em momentos-chave da história.

Outro exemplo foi a modificação no capítulo de segunda, 5: o episódio encerraria com Odete na porta de Solange Duprat (Alice Wegmann), mas terminou já com a vilã propondo uma oferta ousada à publicitária.

Nos próximos capítulos, o ritmo acelerado deve continuar. A esperada aliança entre Odete e Maria de Fátima (Bella Campos) será adiantada na trama.

Números de audiência de "Vale Tudo" e aparições de Odete Roitman

Internamente, a Globo identificou que os picos de audiência coincidem com as aparições de Odete, o que impulsionou a decisão de valorizá-la ainda mais na edição.



Além da busca por engajamento, a movimentação também serve como resposta à concorrência direta.

Nesta terça-feira, 6, o SBT exibiu um jogo do Corinthians pela Copa Sul-Americana e a Globo tentou manter a atenção do público no horário.



Apesar da fase de instabilidade, a emissora vê Vale Tudo como um sucesso de repercussão.

Personagens como Raquel (Taís Araujo) e Maria de Fátima (Bella Campos) têm recebido elogios e boa aceitação nas redes sociais.