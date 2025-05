João Vicente ironiza acusação de plágio feita por Maurício Meirelles

Humoristas do Porta dos Fundos rebatem acusação de plágio feita por Maurício Meirelles sobre programa no YouTube

A crítica surgiu após semelhanças apontadas entre o formato da atração, uma conversa informal entre amigos, e o “Varanda Gourmet" , projeto de Meirelles com Daniel Zukerman , também veiculado no YouTube.

Em meio à repercussão nas redes, João Vicente de Castro e Gregório Duvivier responderam com deboche às acusações de plágio feitas por Maurício Meirelles ao programa “Não Importa” , exibido no canal Porta dos Fundos .

A provocação aconteceu dias após Maurício Meirelles demonstrar desconforto com o silêncio da dupla. Em entrevista ao podcast “Inteligência Limitada" , Meirelles criticou a postura de Gregório, insinuando que ele evitou o assunto de forma deliberada:

“Sabe quando o cara erra o nome do programa de propósito, fingindo que não conhece?”, reclamou. Zukerman também comentou: “Custa os caras falarem ‘que legal o projeto’?”

No vídeo do Porta dos Fundos, João Vicente afirmou que tem “carinho por quem fez a crítica”, mas seguiu com o tom cômico. Gregório completou:

“Eu fico imaginando o seu Zé, que está enchendo a cara todo dia no boteco: 'Eles me copiaram. Eu que inventei ficar sentado na mesa com meu amigo e ficar falando besteira'”.