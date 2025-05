Curiosidades de sete novelas mexicanas que marcaram história no SBT

As novelas mexicanas têm uma longa e consolidada trajetória na televisão brasileira — especialmente na grade do SBT. Com dramas intensos, vilãs icônicas e tramas repletas de reviravoltas, essas produções caíram no gosto do público e geraram verdadeiras legiões de fãs.

Protagonizada por Thalía e exibida pela primeira vez no Brasil em 1997, Maria do Bairro é a novela mexicana mais vendida da história , com exibição em 182 países. A obra já reprisou seis vezes no SBT. Um dos grandes destaques da trama é a vilã Soraya Montenegro, interpretada por Itatí Cantoral, que marcou gerações com suas maldades.

Uma curiosidade marcante é que algumas cenas foram gravadas em um aterro sanitário real, experiência que traumatizou a atriz Thalía, como revelou em sua autobiografia, de 2011.

“Maria do Bairro me lançou a um estrelato internacional inigualável. Mas gravar no aterro sanitário me impactava muito! Ali se encontrava desde cabeças de animais até mãos de seres humanos. Eu acabava de gravar e ia diretamente para o chuveiro. Não sei se era por querer tirar o cheiro, ou para lavar aquelas imagens tão fortes da minha mente”, contou.

Carrossel (1989)

Elenco da novela Carrossel (1991). Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Apesar de sua imagem inocente, a novela Carrossel (1989) guarda segredos nos bastidores. Gabriela Rivero, a eterna professora Helena, revelou em entrevista ao programa de TV peruano Mathi Nait, que os pequenos atores não eram tão anjinhos quanto pareciam.

Pedro Javier Viveros, o Cirilo, chegou a roubar cigarros da bolsa da atriz e compartilhava com os colegas de elenco. Tudo isso com apenas 8 anos de idade.

“Às vezes os encontrava fumando escondidos no camarim. Eu perguntava: 'de onde tiraram os cigarros?', e eles respondiam que os haviam achado na minha bolsa! Mas eles só fumavam tabaco, nada mais que isso”, afirmou a atriz mexicana.

A Dona (2010)

Casal protagonista de "A Dona", Valentina (Lucero) e José Miguel (Fernando Colunga). Crédito: Divulgação/SBT

Exibida no Brasil pela primeira vez em 2015, A Dona conquistou o público vespertino do SBT. Na trama a bela e rica Valentina (Lucero) sofre uma grande desilusão, o que a torna e autoritária após a traição do noivo Alonso (David Zepeda) com sua prima Ivana (Gabriela Spanic).

Ela vai à fazenda e, no local, vive em pé de guerra com o vizinho José Miguel (Fernando Colunga), por quem acaba se apaixonando.

Entre os bastidores, destaca-se que o galã Fernando Colunga regravou as 20 primeiras cenas por insatisfação com a construção inicial de seu personagem. Já Thalía foi a primeira opção para viver Valentina, mas recusou o papel.

Gravada na mesma fazenda utilizada em Amor Real, a novela ficou cinco anos engavetada antes de ser produzida.

Chispita (1982)

A protagonista "Chispita", interpretada por Lucero, era Isabel, uma garotinha carinhosa e gentil que vivia num colégio de freiras com sua avó. Crédito: Divulgação/Prime Video

Uma bem antiga! Lançada no Brasil dois anos após a estreia no México, Chispita (1982) foi a pioneira entre as novelas infantis mexicanas na programação do SBT. A trama acompanha Isabel, uma garotinha travessa criada pela avó em um colégio de freiras.

A protagonista foi vivida por Lucero, que anos mais tarde voltou à emissora em Carinha de Anjo (2016) para dar vida à mãe da personagem Dulce Maria.

Os Ricos Também Choram (1979)

A trama protagonizada pela atriz Verónica Castro foi a primeira produção mexicana exibida no país. Crédito: Reprodução/IMDb

Foi com Os Ricos Também Choram (1979), em 5 de abril de 1982, que o SBT iniciou sua longa relação com as novelas mexicanas. A trama, protagonizada por Verónica Castro, foi a novela estrangeira com picos de audiência na história da TV até então.

A história de Mariana, uma jovem humilde acolhida por um milionário, serviu de inspiração para outras tramas clássicas como Maria do Bairro e Coração Indomável.

Outras curiosidades da teledramaturgia mexicana

As novelas mexicanas possuem uma identidade própria, marcada pelo melodrama, orçamentos mais modestos e padrões narrativos específicos.

Na Globo o orçamento de um único capítulo pode chegar a R$ 650 mil, enquanto na emissora Televisa esse valor fica em torno de R$ 130 mil.

O elenco pode ter no máximo 30 atores, os roteiros exigem rezas à padroeira Guadalupe, e há no máximo três núcleos paralelos. Em método comparativo, a novela Garota do Momento (2024) conta com no mínimo 40 pessoas, segundo o Gshow.

Ao contrário do Brasil, os atores não decoram falas e as recebem por um ponto eletrônico.

A Televisa, tradicional produtora das novelas, consolidou-se com o estilo de mocinha “Cinderela”, mas também ousou em gêneros como mistério e ocultismo nos anos 60 a 80, com nomes como Ernesto Alonso à frente.

Novelas mexicanas e o futuro no SBT

As atrizes mirins, em ordem da esquerda à direita: Wallentina Bomfim, Manuela Bistene e Mel Summers. Crédito: Reprodução/SBT

Após três anos sem exibir uma novela mexicana no horário nobre, o SBT se prepara para o retorno das tramas mexicanas.

Com a baixa audiência de A Caverna Encantada (2024), duas novelas da Televisa estão sendo comentadas para substituir o programa infantil, de acordo com internautas nas redes: O Amor Invencível (2023), protagonizada por Angelique Boyer, e Meu Segredo (2022), já dublada e com bom desempenho internacional.

A expectativa é que essas tramas sirvam como ponte até o lançamento de novas produções nacionais planejadas por Íris Abravanel, mantendo o apelo familiar da emissora.