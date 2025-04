‘Garota do Momento’ faz paródia com meme de Maisa e Silvio Santos

No capítulo da última quinta-feira, 10, a novela “Garota do Momento” chamou a atenção das redes sociais ao recriar um dos memes mais famosos da Maisa: o que ela brinca sobre suposta peruca de Silvio Santos (1930-2024).

'Garota do Momento' ironiza machismo

Apesar de ser ambientada na década de 1950, “Garota do Momento” toca em assuntos atuais. No mesmo capítulo que fez referência ao meme de Maisa, o machismo foi discutido para ironizar a não evolução do tema ao longo dos anos.

"Onde está a vantagem em fazer sucesso com esse bando de machista de 1958? Me solta no tempo. Me manda pra 2025. A espécie masculina há de ter melhorado”, diz a personagem Lígia (Palomma Duarte) para Teresa (Maria Eduarda de Carvalho).