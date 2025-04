Globo anuncia substituta de 'Vale Tudo'; entenda

Com menos de um mês desde a estreia, o remake de “Vale Tudo” já ganhou uma substituta. De acordo com coluna do portal Léo Dias, a nova novela estreará em outubro e receberá o nome de “Três Graças”. A obra, com direção de Luiz Henrique Rios, já sofreu com cortes no elenco antes mesmo de ir ao ar.

LEIA MAIS| Vale Tudo: Glória Pires revela que não assiste ao remake da novela