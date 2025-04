Vale Tudo: quem é Poliana? Saiba história do personagem no remake

O remake de Vale Tudo estreou na TV Globo e traz Matheus Nachtergaele no papel de Poliana, um personagem marcante que ganha novas camadas na nova versão

Com direção artística de Paulo Silvestrini, a produção traz novas interpretações para personagens clássicos, como Poliana, papel originalmente vivido por Pedro Paulo Rangel e agora interpretado por Matheus Nachtergaele.

A novela “ Vale Tudo ” voltou à TV Globo na segunda-feira, 31 de março, com um remake que promete atualizar a trama para os dias atuais.

Solteiro, ele vive em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, ao lado de sua irmã Aldeíde (Karine Teles), e administra um bar que leva seu nome.

Poliana, cujo nome verdadeiro é Audálio Candeias, é um homem conhecido por seu otimismo e generosidade, características que lhe renderam o apelido inspirado no romance “Pollyanna”, de Eleanor H. Porter.

Com um elenco de peso e uma história atemporal sobre ética, ambição e corrupção, a nova versão da novela busca preservar o impacto da obra original, ao mesmo tempo em que adiciona camadas contemporâneas à narrativa.

Na história, Poliana se torna um grande amigo de Raquel (Taís Araújo), que chega ao Rio após ser enganada pela filha, Maria de Fátima (Bella Campos).

Com o tempo, essa amizade se transforma em uma parceria profissional: juntos, eles fundam o restaurante Paladar, onde Poliana fica responsável pela administração, enquanto Raquel cuida da gastronomia. O negócio cresce rapidamente, consolidando-se como um sucesso em apenas um ano.

Poliana em Vale Tudo: abordagem da assexualidade no remake

Uma das grandes novidades do remake é a abordagem da assexualidade através do personagem Poliana. A autora Manuela Dias revelou que identificou traços dessa identidade na versão original, especialmente na relação de Poliana com Maria de Fátima, que nunca evoluiu para um envolvimento físico.