Globo divulga primeiras imagens do remake de 'Vale Tudo'; confira

Com previsão de estreia para o final de março, o remake de "Vale Tudo" ganhou as primeiras imagens oficiais

As primeiras imagens do remake de “Vale Tudo”, nova novela do horário das 9, foram divulgadas pela Globo. As fotos promocionais têm como destaque Taís Araujo e Bella Campos, que viverão Raquel e Maria de Fátima, respectivamente, mãe e filha na trama.

Além delas, outros dois personagens do folhetim aparecem nas fotos compartilhadas pela emissora: Solange, interpretada por Alice Wegmann, e César, vivido por Cauã Reymond.