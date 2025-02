Novelas e séries turcas mais aguardadas para maratonar em 2025

A segunda temporada de "Cemitério" chega à Netflix no dia 27 de fevereiro. A trama acompanha o trabalho da inspetora-chefe Önem (Birce Akalay), que lidera uma unidade de investigações especiais que resolve casos difíceis envolvendo violência contra a mulher e tem que lidar com o machismo.

Mesmo traumatizado por uma infância que acabou com sua esperança no amor, Cem tem uma clínica de recuperação amorosa. Até que a romântica Hazal surge em sua vida.

Onde: Netflix (já disponível)



Platonik

A nova série estrelada por Kerem Bursin (de "Será Isso Amor"), Gupse Özay e Öykü Karayel foi gravada no fim do ano passado. De acordo com portais da Turquia, a série estreia em 2025, na Netflix.

A história se passa em um hotel butique administrado por uma mãe e suas duas filhas em Alaçat.

Um empresário - interpretado por Kerem - faz de tudo para comprá-lo. Ele decide ficar no hotel com uma identidade diferente e faz com que as duas filhas se apaixonem por ele.