Vale Tudo: quando estreia e qual a história? Veja elenco do remake

A nova versão de Vale Tudo estreia no dia 31 de março de 2025, no horário nobre da TV Globo. O anúncio do remake faz parte das comemorações dos 60 anos da emissora e tem a assinatura de Manuela Dias no roteiro e Paulo Silvestrini na direção artística.

A produção pretende trazer uma releitura moderna do clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, exibido originalmente em 1988.