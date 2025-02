‘História de Amor’: qual é o segredo de Helena e Joyce na trama?

O grande segredo que surpreendeu boa parte do público nos momentos finais da novela envolve o parentesco entre as personagens. Relembre o que aconteceu

A produção acompanha Helena (Regina Duarte), uma mulher madura que se vê envolvida com Carlos (José Mayer), um médico.

O retorno da novela “ História de Amor ” às telas da TV Globo movimentou as redes sociais na sua reestreia e segue repercutindo. A trama é dos maiores sucessos de Manoel Carlos (autor de "Mulheres Apaixonadas") e cativou os brasileiros entre 1995 e 1996.

Com a popularidade da novela, os segredos dos personagens e os desfechos começam a ser lembrados pelo público . Entre eles, está o segredo envolvendo a relação entre a protagonista e Joyce, interpretada por Carla Marins. Relembre o mistério a seguir.

Na história, a jovem rebelde descobre que Maria Lúcia, irmã da protagonista, teve um romance com Assunção (Nuno Leal Maia), o que resultou em uma gravidez. Porém a mulher morreu em um acidente, quando o bebê tinha apenas três meses de vida.

O grande segredo que surpreendeu boa parte do público na época é que Joyce não é filha de Helena e sim sobrinha a dela.

VEJA TAMBÉM | Tieta: como está hoje o elenco da novela? Confira antes e depois

‘História de Amor’: como Joyce descobre o segredo de Helena?

Durante uma discussão com Marta (Bia Nunes), a vendedora é quem revela que a garota não é filha biológica de Helena. Transtornada com a notícia, Joyce começa a gritar com Marta, que acaba agredindo a adolescente.

Após a descoberta, Joyce revolta-se contra Helena, mas por pouco tempo.