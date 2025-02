'Força de Mulher': temporadas, capítulos, fim e mais da novela turca na Record

A história gira em torno de uma viúva com dois filhos e ganhou o coração do público brasileiro. Veja a seguir a resumo, elenco e mais sobre produção

A novela turca "Força de Mulher" , também conhecida como "Kadin", repercute entre os brasileiros. Indo ao ar todas as noites na TV aberta pela Record, a trama também é sucesso em outros países e está disponível no streaming.

Em um momento em que se sente sozinha, ela conhece Sarp (Caner Cindoruk), por quem se apaixona perdidamente. Depois de alguns anos de felicidade juntos, Bahar perde o marido. Agora ela se dedica aos filhos e precisa enfrentar alguns fantasmas do passado.

'Força de Mulher': onde assistir

Em 2024, a novela passou a ser exibida no Brasil em TV aberta, no horário nobre da Record às 20h45min e ainda está no ar com episódios de segunda a sexta.

No streaming, "Força de Mulher" pode ser assistida na íntegra pela Amazon Prime Video por meio da assinatura premium. Já no Max, apenas a primeira temporada está disponível.