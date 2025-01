Beleza Fatal: veja onde assistir, sinopse, elenco, episódios e mais

As atrizes Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz protagonizam ‘Beleza Fatal’, nova novela do streaming Max. Saiba tudo sobre a produção

Assinada pelo autor Raphael Montes , a trama acompanha uma história de vingança ambientada no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Saiba mais sobre a novela Beleza Fatal.

Beleza Fatal é a nova novela produzida pelo serviço de streaming Max , que estreou nessa segunda-feira, 27, com os cinco primeiros episódios.

A novela está disponível para assinantes do streaming Max. O valor mensal para consumir as produções da plataforma é a partir R$ 29,90 por mês.

Os 40 capítulos de Beleza Fatal serão lançados semanalmente às segundas-feiras no streaming. Os cinco primeiros entraram no catálogo da Max na segunda-feira, 27, e a cada semana, mais cinco episódios chegam ao streaming .

Elvira (Giovanna Antonelli) é a esposa de Lino e mãe de Alec e Rebeca (Fernanda Marques). Precisa lidar com a tragédia de ter a filha hospitalizada após uma cirurgia plástica malsucedida. Acolhe Sofia ainda criança, após a protagonista fugir da casa de Lola. Se une à jovem em um plano de vingança contra Lola e a família Argento.

Na segunda fase, ela mora com Alec (Breno Ferreira), Lino (Augusto Madeira) e Elvira (Giovanna Antonelli), a família Paixão, em uma vila modesta. Sofia e Alec formam um lindo casal, enquanto ela pretende se vingar de Lola pelo sofrimento causado à sua mãe.

Camila Pitanga é Lola

Lola (Camila Pitanga) é uma mulher ambiciosa e cheia de planos. É casada com Rubem e mãe de Gabriel, e trabalha como secretária na clínica de Rog (Marcelo Serrado), um médico esteticista, que tem métodos escusos.

Ela se casa com Benjamin, de olho no seu dinheiro e poder. Seu sonho é abrir uma clínica de estética com seu nome, a Lolaland.

Caio Blat é Benjamín Argento

Benjamín (Caio Blat) é cirurgião plástico e filho mais velho de Átila (Herson Capri). Tem 35 anos e não pretende casar nem ter filhos. Mal profissional, ele mantém negócios escusos com Rog (Marcelo Settado), o doutor Peitão, fazendo cirurgias na clínica dele.