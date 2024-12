Novela Tieta: que horas começa hoje (18/12), resumo e onde assistir

Trama de 1989 está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo; saiba onde assistir ao vivo na TV e online, que horas começa e resumo do capítulo de hoje

A Rede Globo exibe hoje, quarta, 18 de dezembro (18/12), o 13º capítulo da novela Tieta, no Vale a Pena Ver de Novo. Com cerca de 190 capítulos, a trama adapta o romance "Tieta do Agreste", de Jorge Amado.

A obra conta a história da jovem liberal Tieta, que é expulsa de Santana do Agreste pelo pai, Zé Esteves. Depois de 25 anos, ela volta rica, exuberante e decidida a se vingar das pessoas que a maltrataram.