Tieta: quem é a mulher de branco na novela? Relembre personagem

Tieta está de volta na TV Globo 35 anos após a primeira exibição, entre 1989 e 1990. A novela traz alguns mistérios a serem desvendados ao longo da história; um dos principais é a identidade da “mulher de branco”. Pelas ruas da cidade fictícia, a mulher de branco era vista pelos moradores sempre nas noites de lua cheia, quando também atacava os homens.

O segredo sobre quem está por trás dela intrigou o público e foram gravados nove finais diferentes para o desfecho da trama. Relembre mais sobre a personagem a seguir e descubra quem estava por trás dela.

Tieta: quem era a mulher de branco? Andando pelas ruas de Santana do Agreste vestida de noiva e com o rosto coberto, a personagem aguçou o imaginário do público durante a primeira exibição de Tieta. Embora na época muitos sugerissem que fosse um espírito, ela estava viva e causou diversas vítimas, entre elas Marcolino Pitombo (interpretado por Otávio Augusto) e Timóteo D'Alembert (Paulo Betti). A mulher de branco era Laura (Cláudia Alencar), companheira do Comandante Dário (Flávio Galvão). O mistério foi mantido em segredo até o fim da novela e surpreendeu os fãs da trama.