Tieta: o que tem na caixa de Perpétua na novela?

A produção é reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, mas o segredo da beata Perpétua ainda é motivo de curiosidade nos telespectadores de Tieta

O retorno da novela Tieta às telas pelo “Vale a Pena Ver de Novo” movimentou as redes sociais na sua reestreia e segue repercutindo. A trama foi livremente inspirada pelo livro homônimo de Jorge Amado, com adaptação de Aguinaldo Silva em parceria com Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares.

A produção, exibida originalmente em 1989, segue a protagonista Tieta, que retorna à cidade de Santana do Agreste com o objetivo de se vingar dos cidadãos que a maltrataram. A sua volta foi exibida nesta segunda-feira, 16, com a entrada de Betty Faria.