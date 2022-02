Entenda a diferença entre agreste e sertão, confusão feita por Moro no Ceará

O ex-ministro e pré-candidato a presidente Sergio Moro (Podemos) cometeu um equívoco de geografia durante a passagem pelo Ceará nesta semana. Em fala reproduzida nas redes sociais, o ex-ministro da Justiça afirmou ter ouvido de “agricultores do agreste cearense que as maiores dificuldades enfrentadas por eles são a falta de chuva, de crédito e de seguro.

Ouvi de agricultores do agreste cearense que as maiores dificuldades enfrentadas por eles são a falta de chuva, de crédito e de seguro. Garantir boas condições ao homem do campo e fortalecer o agronegócio, trator da nossa economia, estão no centro do nosso projeto. pic.twitter.com/u1wyY5T7DI