Claudia Alencar volta a ser internada para cirurgia de emergência

A atriz Claudia Alencar passou por uma nova cirurgia de emergência no fim da última semana, após sentir fortes dores na coluna e ser internada na quinta-feira, 13. Na sexta-feira, 14, a atriz foi operada.

A artista está no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. Cláudia foi internada pela primeira vez em dezembro de 2023, quando foi diagnosticada com uma grave infecção após ter realizado uma cirurgia na coluna.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA TAMBÉM | São João: quadrilhas se apresentam em Fortaleza; veja programação