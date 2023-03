Demitido por assédio, José Mayer chama Globo de "empresa nefasta"

O ator José Mayer, demitido da Rede Globo após ser acusado de assédio sexual em 2017, criticou a emissora nas redes sociais. Durante o programa Encontro, a atriz Christiane Torloni mencionou o ator desejando melhoras para sua saúde e foi cortada pela apresentadora Patrícia Poeta, o que fez o ator se posicionar nas redes sociais.

"Eu sei que o Zé está passando por um momento de saúde complicado e espero que ele supere isso para voltar à cena", disse Torloni, em referência a José Mayer, que enfrenta Granulomatose de Wegener, uma doença autoimune. Em seguida, foi interrompida por Patrícia: "É, Maneco, fica aqui a nossa homenagem a você", se referindo aos 90 anos de Manoel Carlos.



Nas redes sociais, José Mayer reagiu. "Querida Torloni, apesar do DESRESPEITO desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração. Um beijo carinhoso do seu parceiro José Mayer", escreveu ele, em publicação no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde a década de 1960 na Globo, o ator participou de clássicos como "Laços de Família", "Senhora do Destino", "Fina Estampa" e "Mulheres Apaixonadas", entre outras. A saída da emissora veio depois das acusações de assédio por uma figurinista que participava da novela "A Lei do Amor", em 2017. Camila Pitanga já disse ter sido assediada por ele durante as gravações de "Mulheres Apaixonadas".

Sobre o assunto José Mayer terá alta nesta segunda, 27: 'Um período difícil'

Boni diz que demitiria José Mayer e Marcius Melhem diante de provas

Silvio Santos diz que José Mayer poderia ser contratado pela Record após caso de assédio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags