Morre Paulo Debétio, autor da música 'Tieta', aos 77 anos

O compositor e produtor musical Paulo Debétio morreu nesta segunda,19, aos 77 anos. Internado em um hospital no Rio de Janeiro desde domingo, 18, Paulo sofreu um mal-estar e teve uma parada cardiorrespiratória.

Reconhecido pela autoria de canções como “Tieta” e “Nuvem de Lágrimas”, o compositor trabalhou com nomes como Alcione, Elymar Santos, Jair Rodrigues (1939-2014), Agepê (1943-1995), Emílio Santiago (1946-2013), Sandy e Junior, Gian e Giovani, Margareth Menezes, e com o cantor Wando (1945-2012).

No fim dos anos 1980, com as parcerias com a dupla Chitãozinho e Xororó e Fafá de Belém, o pernambucano ganhou destaque na música quando trouxe o ritmo paraguaio para as rádios brasileiras. Em 1989, Simone fez ainda mais sucesso com Uma Nova Mulher, assinado por Debétio e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni.

As canções na voz de Chitãozinho e Xororó como “Somos Assim”, “Perigosas Emoções”, “Confidências” e “Meninos Passarinhos” também são de autoria do compositor.

