Estreia do reality No Limite 2023 tem eliminação de famoso; confira como foi

A nova temporada do reality No Limite estreou nessa terça-feira, 18, com divisão de equipes e provas. O programa tem como apresentador Fernando Fernandes e já teve famoso eliminado no primeiro dia.

Essa edição tem como cenário a Amazônia e conta com 15 participantes, sendo 11 anônimos e quatro famosos. Os anônimos ficaram cara a cara com Paulinho Vilhena, Claudio Heinrich, Monica Carvalho e Carol Nakamura.

Logo no início do programa, já rolou o primeiro desentendimento. Após os participantes se conhecerem, eles foram divididos em duas equipes: Jenipapo e Urucum. Para a divisão das equipes, os participantes tinham que entregar uma pedra a quem não desejaria ter em seu time. Os mais votados foram Marcus e Claudio Heinrich, que se tornaram os cabeças de equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresária paraense Amanda ficou de fora das equipes e fez um desabafo: “porque eu sou gorda, com certeza. Infelizmente. Já sabia que eu ia ser subestimada.” Como estava fora dos times, ela não participou do desafio do privilégio. Após a prova, ela foi chamada para integrar o time Jenipapo.

Leia Mais Luísa Sonza assume namoro com Chico Veiga: ‘Te amo muito’

Ratinho revela fortuna com emissora de TV, 73 rádios e 9 fazendas

No Limite 2023: Confira a divisão das equipes



No Limite 2023: equipe Jenipapo

Guilherme: Aos 27 anos, o jovem, é natural do Rio de Janeiro, mora na Baixada Fluminense. Atualmente, trabalha como dançarino, ator, modelo e fotógrafo.

Amanda: É paranaense, tem 34 anos e mora em Itajaí, Santa Catarina. Casada e mãe, trabalha como empresária e palestrante. Dona de uma marca de performance esportiva desenvolvendo produtos plus size, ela tem o sonho de mudar a indústria da moda.



Pipa: Ela foi vice-campeã da primeira temporada do No Limite, em 2000, e vai viver sua segunda experiência no reality. Hoje com 52 anos, ela é chef de cozinha, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Casada há 30 anos, tem um filho de 18.

Carol Nakamura: Ela é atriz e bailarina carioca, tem 40 anos e sempre esteve envolvida com as artes. Foi assistente de palco e apresentadora no Domingão do Faustão e atuou na novela Sol Nascente. É casada com o empresário Gui Leonel e mãe de Juan, de 23 anos.

Simoni: A gaúcha de 37 anos é ex-atleta, campeã mundial de muay thai e hoje tem um centro de treinamento para ajudar crianças a se profissionalizarem. Caso vença o reality, Simoni planeja ajudar a própria família e as crianças do Centro de Treinamento onde trabalha.

Marcus: O goiano Marcus Vinícius tem 24 anos, é vaqueiro, domador e peão de rodeio. Ele planeja comprar gado, caso vença o programa, para duplicar o valor de R$500 mil.

Dedé: André, mais conhecido como Dedé, tem 45 anos e é paratleta de ciclismo e faixa preta de jiu-jitsu. Em 2014, foi o sexto colocado no Campeonato Mundial de Paratriathlon. Nasceu com uma má-formação e, aos 2 anos, teve uma das pernas amputada.

Euclides: Ele é da Bahia, tem 37 anos e é atleta profissional de MMA. Aos 18 anos se mudou para São Paulo e por lá correu atrás da carreira como lutador. É casado e pai de três filhos.

No Limite 2023: equipe Urucum

Monica: A atriz e roteirista foi a primeira eliminada da edição.

Paulinho Vilhena: O ator tem 44 anos e nasceu na cidade de Santos, mas hoje vive em São Paulo. Estreou na televisão em 1998, no seriado Sandy & Júnior e atuou em diversas novelas e atrações da TV Globo. Gosta de esportes e pratica surfe desde a infância. Aceitou participar do reality devido ao incentivo da esposa, que está grávida de 8 meses.

Claudio Heinrich: O ator, apresentador e instrutor de jiu-jitsu tem 50 anos, é casado e tem um filho de 7 anos. Começou na televisão aos 15 anos como paquito no Xou da Xuxa, e atuou em novelas como Malhação, Era Uma vez, Pecado Capital, Uga Uga e Coração de Estudante, além de apresentar o programa Globo Ecologia.



Greiciene: Carioca de Queimados, na Baixada Fluminense, Greiciene tem 32 anos. Operadora de telemarketing e mãe solo, ela trabalha de casa para poder cuidar da filha Giovana, de 7 anos, e dá aulas de dança para complementar sua renda.

Fulý: Yuri Fulý é carioca, mas mora em São Paulo. Tem 25 anos e trabalha com produção audiovisual. Desde jovem, é apaixonado por realities e já trabalhou com a ex-BBB Hana Khalil.

Raiana: Nascida em Salvador, Raiana tem 30 anos e é professora de Educação Física. Nas redes sociais, Raiana chama atenção pelo seu estilo de vida esportivo.

Paulinha: Paulinha tem 30 anos, é paulistana, assistente social e mãe da pequena Safira, de 6 anos. Foi escoteira na infância e aprendeu várias técnicas para sobreviver na selva. Fascinada por insetos e animais exóticos, ela tem uma tarântula de estimação, Gertrudes.



No Limite 2023: Prova do Privilégio

No desafio as equipes tiveram que correr pelo rio, caminhar e se pendurar sobre as cordas. A equipe Jenipapo venceu a prova de agilidade, e decidiu ficar com mais uma integrante no time, a Amanda.

Paulo Vilhena e Guilherme se desentenderam durante a prova e a briga continuou depois dela. “Você é uma pessoa que fala alto, né? Só cuidado pra não apontar o dedo”, começou Paulo. Em seguida, Guilherme respondeu dizendo “Não vai me ameaçar não. valeu!”.

Depois, cada equipe teve que se virar para fazer uma refeição antes da próxima prova. Urucum comeu abóbora feita na fogueira, enquanto Jenipapo escolheu ovo de codorna cru.

O assunto voto logo surgiu no acampamento da equipe Urucum. Fulý e Greiciene fizeram as contas e perceberam que se juntassem os votos, poderiam indicar um dos famosos do grupo.



No Limite 2023: Prova da Imunidade



Nessa prova, os participantes tinham que esconder as toras da equipe adversária, depois encontrar a toras da sua equipe e montar uma estrutura. Pipa ficou fora da prova, pois a equipe Jenipapo tinha um integrante a mais.

O time Jenipapo montou a estrutura mais rápido e conquistou a imunidade.

Participantes do No Limite recriam abertura de Mulheres de Areia



No acampamento da equipe Urucum, enquanto discutiam as estratégias para as próximas provas, os participantes protagonizaram um momento marcante.

Eles aproveitaram a presença de Monica Carvalho para recriar a abertura da novela Mulheres de Areia. Vale lembrar que esse foi o primeiro trabalho de Monica na TV.

No Limite 2023: Portal da Eliminação



Monica Carvalho foi a primeira eliminada do No Limite 2023 Crédito: Reprodução/Globo

Após perder a prova da Imunidade, a equipe Urucum foi para o Portal da Eliminação. Entre os membros da equipe, Monica Carvalho foi a mais votada. Ao votar na atriz, Raiana disse que “essa pessoa não tem muito interesse de estar aqui".

A atriz e roteirista carioca levou quatro votos de seus colegas de equipe para deixar a competição e foi a primeira eliminada da atual temporada.

Essa é a segunda vez que uma celebridade deixa o No Limite logo na estreia do programa. A primeira aconteceu no No Limite de 2021, que teve só ex-BBBs no elenco. Naquele ano, o sexólogo e ex-BBB Mahmoud Baydoun deixou o programa.