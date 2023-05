Reality internacional de drags tem nova brasileira em 2ª temporada

Vencido pela brasileira Grag Queen na estreia em 2022, reality musical "Queen of the Universe" estreia segunda temporada em junho com nova participante do País

"Queen of the Universe", reality show dos mesmos produtores da premiada franquia "RuPaul's Drag Race", ganha nova temporada a partir da próxima sexta-feira, 2 de junho. Após a estreia do programa, em 2022, ter consagrado a brasileira Grag Queen como vencedora, a segunda temporada terá outra participante do País, Chloe V. O reality será disponibilizado na Paramount+.

O programa destaca as habilidades vocais de drag queens de todo o mundo em busca do título de "Rainha do Universo" e um prêmio em dinheiro de U$ 250 mil. A cada episódio, as competidoras apresentam uma performance musical diferente.

Neste ano, disputam o prêmio drags de nove países: Brasil, México, Holanda, Filipinas, Israel, Reino Unido, Itália e Austrália.

A produção é apresentada pelo britânico Graham Norton e conta com júri formado por Michelle Visage, produtora e jurada de "Drag Race"; Vanessa Williams, cantora premiada; Trixie Mattel, vencedora da 3ª temporada de "Drag Race All Stars"; e Mel B, cantora que se junta ao painel neste ano.

Conheça as participantes

Aura Eternal (Itália)

Participante da segunda temporada de "Drag Race Italia", a queen é natural de Palermo e ficou no top 3 da disputa

Chloe V (Brasil)

DJ e performer, a drag carioca Chloe V busca manter a coroa de "Queen of the Universe" no Brasil, após o triunfo da gaúcha Grag Queen na primeira temporada

Jazell Royale (EUA)

Reconhecida no mundo dos concursos de beleza dos Estados Unidos, a drag de Orlando, Flórida, é famosa por vídeos virais e pela beleza, buscando agora o reconhecimento pela voz

Love Masisi (Holanda)



Radicada em Amsterdã, capital da Holanda, a drag participou da segunda temporada de "Drag Race Holanda", onde demonstrou algumas das habilidades vocais que detém

Maxie (Filipinas)



Natural de Manila, capital das Filipinas, Maxie é artista e ativista LGBT+ reconhecida no país natal, com várias aparições na TV, mas busca reconhecimento global no reality

Milita Scunt (EUA)

Um dos ícones da cena drag de São Francisco, a drag reúne habilidades de canto e dança na busca pelo título de Queen of the Universe

Miss Sistrata (Israel)

Ex-militar de Tel Aviv, a drag promete se destacar pela união de habilidades vocais e visuais na disputa pelo grande prêmio do reality

Taiga Brava (México)

Prometendo personalidade, confiança, looks e voz, a drag mexicana vem de Cancún em busca de ser coroada

Trevor Ashley (Austrália)

Pioneira e veterana da cena drag australiana, a drag tem mais de 20 anos de experiência e acumula prêmios no país natal, mas estreia em uma competição de canto na TV com "Queen of the Universe"

Viola (Inglaterra)

Mais jovem participante da competição, a drag de 19 anos pode ser nova, mas traz à competição não somente a habilidade do canto, mas também talento como musicista

Estreia da 2ª temporada de "Queen of the Universe"