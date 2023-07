Ratinho revela fortuna com emissora de TV, 73 rádios e 9 fazendas

O apresentador veterano do SBT Ratinho disse que quer ampliar sua rede de rádios e que "gosta de ganhar dinheiro"

O apresentador Ratinho, 67, revelou detalhes de sua fortuna milionária. Como parte dela, o veterano do SBT cita nove fazendas, 73 rádios e uma emissora de TV, conforme explicou em entrevista ao “Pod Pai Pod Filho Podcast”.

"Hoje já tenho nove fazendas. Na TV, se pudesse fazer um contrato com o SBT para ficar do jeito que eu estou pelo resto da minha vida, eu faria. Pretendo ampliar e ter ainda a maior rede de rádios do Brasil. Hoje, são 73. Para ser a maior, faltam mais cinco", detalhou.

A emissora de TV de Ratinho, a Rede Massa, é afiliada do SBT no Paraná. Em abril deste ano, a emissora foi assunto nacional após demitir 15 funcionários, entre repórteres, cinegrafistas, editores de texto e imagem, ao mesmo tempo.

Para chegar até sua fortuna, Ratinho disse que não pediu dinheiro aos pais e que trabalhou muito desde de muito novo.

"Desde menino, gosto de ganhar dinheiro. Meus irmãos gostavam de pedir as coisas para o meu pai. Eu, não. Comecei pegando mamona para vender. Depois, fui engraxar sapato em um bar famoso em Marumbi, uma cidadezinha do Paraná. Todo sábado, todos iam engraxar lá, mas aí eu falei: 'é muito engraxate para pouco sapato'. Comecei a inverter os papeis. Ao invés de ir no sábado, eu ia na casa das pessoas na segunda. Eu sempre vendi alguma coisa, gosto de vender. Se perguntarem o que eu gosto de fazer ou qual é minha profissão, digo vendedor", completou.

