Monica Carvalho, 1ª eliminada de 'No Limite': 'Fiz o meu melhor'

A atriz Monica Carvalho foi a primeira famosa eliminada do "No Limite"

A atriz Monica Carvalho foi a primeira eliminada do reality show “No Limte”. A atriz é a primeira do grupo de famosos a deixar o programa. Além dela, Paulinho Vilhena, Carol Nakamura e Cláudio Heinrich compõem o time de estrelas da edição.

A eliminação da atriz aconteceu após sua equipe perder duas provas (de privilégios e imunidade) e ela receber quatro votos para deixar a competição: "Essa pessoa não tem muito interesse de estar aqui", declarou uma das participantes ao votar.

"Eu vim com um propósito e a minha missão foi cumprida. Eu queria muito viver uma experiência como essa. Embora com um tempo menor, eu sinto que fiz o meu melhor aqui. Eu vou estar do lado de fora, torcendo por vocês", disse Monica, ao se despedir.

Antes de entrar no programa, Monica disse que era proativa, competitiva e que gostava de fazer as coisas bem-feitas, mas não suportava pessoas impositivas e que gritam. A atriz ainda passou por um treinamento para aumentar a resistência física.

Carreira de Monica Carvalho:

Monica Carvalho nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Aos 52 anos, a atriz é casada e tem duas filhas. Sua estreia na televisão aconteceu como a musa da abertura de "Mulheres de Areia", além disso também atuou em novelas como "História de Amor", "A Indomada", "Corpo Dourado" e "Chocolate com Pimenta".

A artista já posou para a “Playboy” três vezes e desfila no Carnaval para Sapucaí desde 1991. Em 2022, foi o centro das atenções com uma capa de 15 kg e fantasia avaliada em R$ 80 mil.

“No Limite”:

“No Limite” é um reality show de sobrevivência da TV Globo. A atração convida famosos e anônimos para enfrentar desafios em ambientes áridos e de difícil adaptação. Nesta edição, a floresta amazônica foi escolhida como cenário. O programa vai ao ar às terças e quintas-feiras após a novela "Terra e Paixão".

