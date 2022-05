Quem saiu do No Limite? Entenda eliminação do quarto participante

Integrante da Tribo Lua, Kamyla Romaniuk foi alvo da maioria dos participantes no portal de eliminação

Kamyla Romaniuk foi a quarta eliminada da sexta edição do "No Limite". A biomédica recebeu a maioria de votos da Tribo Lua, que perdeu a prova de imunidade e foi ao portal pela terceira vez. O clima na Tribo tem sido de embates nos últimos episódios do reality show exibidos pela TV Globo e Kamyla já havia sido citada como opção de voto.

A Tribo Lua se dividiu em dois grandes grupos após a saída de Dayane e Adriano, no primeiro e terceiro episódio, respectivamente. Os participantes Rodrigo e Janaron, porém, têm estado flutuado nessa divisão. De um lado, se uniram Ipojucan, Charles, Bruna e Victor. Do outro, Shirley, Roberta, Kamyla e Guza. A surpresa da votação, no entanto, foi o fato de Shirley ter votado em Kamyla, que até então era sua aliada

"A gente sempre pensa que vai ser fácil e tranquilo, mas não é. A angústia é inevitável, eu queria ficar mais. Mas de alguma forma, meu coração está tranquilo. Em nenhum momento eu precisei ofender alguém, prejudicar alguém. Então eu levo isso como recompensa", refletiu a participante após a eliminação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Danilo Gentili x Tirullipa: briga deu alto prejuízo ao SBT; veja valor

No Limite: Matheus Pires relata episódio de gordofobia na infância

Virginia Fonseca lança desafio para a prima em troca de R$100 mil; veja

No Limite 2022: quem foi eliminado?

Primeiro eliminado: A professora e modelo carioca Dayane Sena foi a primeira participante eliminada na edição 2022 do reality No Limite, da TV Globo.



Segundo eliminado: Verônica Kreitchmann foi a segunda participante eliminada da sexta edição do No Limite.



Terceiro eliminado: Adriano Gannam foi o quinto participante eliminado do reality show No Limite.



No Limite 2022: participantes

Nesta temporada, todos os 24 participantes que disputam o prêmio de R$500 mil são anônimos. Confira abaixo a lista completa:

Matheus Pires

Adriano Gannam

Clécio Barbosa

Roberta Terra

Victor Hugo de Castro

Verônica Kreitchmann



Dayane Sena

Leonardo Correa

Vanderlei Ramiro

Janaron Uhãy

Ninha Santiago

Pedro Castro



Patrícia Tomé

Dayane Sena

Charles Gama

Tiemi Hiratsuka

Ipojucan Ícaro

Lucas Santana

Rodrigo Moraes

Andréa Bertoldo

Flavia Assis

Guza Rezê

Kamyla Romaniuk

Bruna Negreska

Shirley Gonçalves

Tags