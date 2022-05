Virginia Fonseca lança desafio para a prima em troca de R$100 mil; veja

A influenciadora Virginia Fonseca chocou os seguidores em novo vídeo publicado no canal do Youtube. A jovem de 23 anos visitou a obra da sua nova mansão e propôs um desafio, no mínimo, inusitado para a prima, que a acompanhava. Virginia sugeriu que a familiar pulasse de uma das varandas da casa, localizada no primeiro andar, em troca de R$100 mil.

"Te dou 100 mil reais se você fizer isso, se pular daqui de cima”, diz. A ideia era que a prima caísse em um monte de areia, que estava no andar de baixo. A mãe da influenciadora, Margareth Serrão, ainda falou que estava pensando em aceitar o desafio para ganhar o valor: ‘Se você me der, eu pulo”.

A proposta, entretanto, foi uma brincadeira e não chegou a ser cumprida. Nas redes sociais, os internautas dividiram opiniões. “Sério, por que as pessoas dão audiência para isso”, questionou uma usuária do Twitter. Já outra pessoa afirmou que aceitaria o desafio: “Por 100 mil eu pularia até se não tivesse areia, me chama que eu vou!”.

Empréstimo de R$ 1,5 milhão

Nesta semana, a influenciadora e esposa do cantor Zé Felipe também se envolveu em outra polêmica envolvendo dinheiro. Isso porque sua amiga, a youtuber Camila Loures, fez uma "trollagem" e pediu R$1,5 milhão para Virginia. Ela falou que a quantia seria utilizada para construir um shopping em São Paulo. "Uai amiga, eu te empresto. Achei dos deuses", respondeu prontamente Virginia.

Os seguidores logo se impressionaram com a facilidade da influenciadora em desapegar de tanto dinheiro. "Meus amigos não me emprestam nem R$1,50 direito", alfinetou um.

