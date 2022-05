No Limite: Verônica pede voto dos participantes e é a 2ª eliminada

De acordo com a gaúcha, ela não tinha condições psicológicas e físicas de continuar na competição

Verônica Kreitchmann é a segunda eliminada da sexta edição do "No Limite". Após sua tribo perder a prova de imunidade, a gaúcha pediu para que os colegas de reality votassem para ela sair, afirmando não ter condições psicológicas e físicas de continuar no programa.

"Todo mundo aqui se inscreve porque tem um sonho, não tem? Mas hoje eu estou pedindo para que vocês votem para eu sair. Eu estou muito mal psicologicamente, de saúde, estou mal dos pés. Eu estou pedindo de coração, vocês vão estar me ajudando. [...] Eu não aguento mais, está sendo muito difícil para mim, não quero prejudicar ninguém", declarou.

Após Verônica receber a maior quantidade de votos, a gaúcha desabafou em seu discurso. "A minha cabeça não estava preparada para viver mais no limite, o meu limite chegou. Só tenho a agradecer a minha tribo, todos foram maravilhosos comigo. Estou em paz, estou um pouco triste porque era um sonho meu", explicou.

Verônica pertencia à tribo Sol, onde também estavam os participantes Ninha, Matheus, Vanderlei, Flavia, Pedro, Tiemi, Andréa, Patrícia, Clécio, Lucas e Leonardo. Já a tribo Lua, vencedora da prova de imunidade, é formada por Adriano, Shirley, Ipojucan, Kamyla, Janaron, Bruna, Victor, Charles, Rodrigo, Roberta e Guza. Dayane, que pertencia a triba Lua, foi a primeira eliminada do reality.

