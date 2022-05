No Limite 2022: Dayane Sena é a primeira eliminada do reality

A equipe de Dayane foi para o portal da eliminação e o grupo precisou votar entre si para saber quem seria o primeiro eliminado do "No Limite"

A professora e modelo carioca Dayane Sena foi a primeira participante eliminada na edição 2022 do reality No Limite, da TV Globo. Na estreia do programa, exibida na última terça-feira, 3, a disputa ficou entre ela e a policial Guza Rezê, mas Dayane recebeu, no fim, a maior quantidade de votos.

Os integrantes foram divididos em duas equipes, sendo elas a Tribo Lua e a Tribo Sol. A professora ficou no primeiro grupo, o qual se deu melhor na primeira prova da competição. Na disputa pelos suprimentos, os participantes precisavam nadar até uma balsa para alcançar os itens.

Em uma votação acirrada, Dayane, da Tribo Lua, é a primeira eliminada com 6 votos. #NoLimite pic.twitter.com/A60pINjVFn

O segundo desafio - a “Prova dos Privilégios” - também foi conquistado pela Tribo Lua. Entretanto, quando chegou o momento da prova da imunidade, quem levou a melhor foi a Tribo Sol. Com isso, a equipe de Dayane foi para o portal da eliminação e o grupo precisou votar entre si para saber quem seria o primeiro eliminado do “No Limite”. A modelo acabou sendo a escolhida, com seis votos, enquanto Guza Rezê ficou com cinco.

“Apesar do pouco tempo que tive, eu aproveitei todas as coisas que vivi até aqui e fiz tudo o que tinha para fazer. Eu tenho a risada frouxa para tudo, não sei se isso pode ter causado um certo desconforto nas outras pessoas, mas eu sou essa. É desse jeito que eu levo as coisas e eu estou muito orgulhosa do que fiz até aqui", disse Dayane após sua eliminação.



