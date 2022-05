Danilo Gentili x Tirullipa: briga deu alto prejuízo ao SBT; veja valor

Confusão no estúdio do The Noite ocorreu em abril durante entrevista com elenco de novo projeto de Tirullipa

O apresentador Danilo Gentili iniciou o programa The Noite da última segunda-feira (9) revelando o valor do prejuízo causado ao SBT após a sua briga com o humorista Tirullipa, ocorrida no palco da atração no final de abril.

A briga entre os comediantes, que rendeu uma grande repercussão nas redes sociais, gerou um prejuízo de R$ 100 mil reais para a emissora. "Destruíram poltrona, gaveteiro, um cenário dos melhores artistas brasileiros", lamentou Danilo Gentili, mostrando o documento oficial do SBT.

Como foi a briga de Danilo Gentili e Tirullipa

Tirullipa, Délio Macnamara e os participantes da TiruHouse estiveram no sofá de Danilo Gentili no último dia 27 de abril.

O grupo falou sobre o reality "Influence Comedy", que pretende descobrir o mais novo influencer de comédia através de esquetes e memes que são postadas nos canais da TiruHouse, de Tirullipa e também nas redes sociais dos participantes.

Durante a entrevista, Pigmeu, um dos integrantes do projeto, chegou a tirar a sua camisa e ter subir em cima da mesa de Danilo Gentili para fazer provocações para a plateia.

Danilo, por sua vez, disse que jogaria água se o convidado continuasse retirando as roupas. No fim da entrevista, Danilo não resistiu a invasão de Pigmeu e jogou água no convidado.

Nesse momento o programa saiu do controle: foi mesa para um lado, cadeira para o outro. Até sapato passou de Danilo passou voando pelo estúdio.

Danilo Gentili se manifestou sobre briga

Danilo Gentili chegou a falar sobre o episódio no início "O Tirullipa trouxe 'aquelas pessoas' para um entrevista, eu pelo menos achei que seria uma entrevista legal, a gente gosta de receber comediantes, vocês sabem! Mas, a coisa saiu do controle!", disse.

"Os caras chegaram aqui, desrespeitaram o elenco e depredaram o cenário inteiro. Quebaram coisas, causaram um prejuízo enorme para o SBT", contou. Por fim, o apresentador afirmou que Tirullipa "vai ter que pagar cada centavo" dos danos que causou ao The Noite".

(Emannuel Bento para o Jornal do Commercio)

