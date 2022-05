No Limite: Adriano Gannam é o terceiro participante eliminado

A Tribo Lua perdeu a prova de imunidade na terça-feira, 10, do "No Limite". Com isso, os integrantes do grupo precisaram votar entre eles para eliminar um participante. Adriano Gannam foi o mais votado da equipe e está fora do "No Limite".

Natural de São Lourenço (MG), Adriano tem 42 anos e é psiquiatra. Atualmente, mora em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ao ser eliminado, ele declarou: “Saio diferente da forma que entrei. Foi um desafio muito grande, eu prezo muito o silêncio e as pessoas falam o tempo todo. Já passei por outras experiências, mas nenhuma foi tão intensa como essa que passei aqui”.



Essa é a segunda vez que um participante da Tribo Lua é eliminado. Dayane Sena foi a primeira participante eliminada. A disputa ficou entre ela e a policial Guza Rezê, mas Dayane recebeu, no fim, a maior quantidade de votos.

Já na semana passada, a Tribo Sol perdeu a prova de imunidade e Verônica Kreitchmann pediu para que os colegas de reality votassem para ela sair, afirmando não ter condições psicológicas e físicas de continuar no programa. Com isso, ela foi a segunda eliminada.

