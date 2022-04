No Limite 2022: quem é Fernando Fernandes, apresentador do reality e ex-BBB

Você conhece a história do novo apresentador de No Limite 2022? Fernando Fernandes já participou do BBB e é tetracampeão mundial das paraolimpíadas; saiba mais

Fernando Fernandes é o novo apresentador de No Limite 2022. Em sua trajetória, construiu carreira em clubes esportivos ainda na adolescência, virou modelo, participou do Big Brother Brasil (BBB 2) e passou pelo teatro. Em 2009, ele sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico. Posteriormente, se tornou um paratleta consagrado.

Fernando Fernandes de Pádua tem 41 anos de idade e nasceu em São Paulo (SP), no dia 21 de março de 1981. Na juventude, ele já demonstrava interesse pelo esporte e se profissionalizou no futebol aos 17 anos. No entanto, um ano depois foi convocado para servir ao Exército Brasileiro e teve que pausar sua carreira esportiva.

Aos 19 anos, trabalhou fora do Brasil como modelo paralelamente às atividades esportivas que havia retornado.

Fernando Fernandes no Big Brother Brasil (BBB 2)

Na época que desenvolvia sua carreira de modelo, Fernando participou da segunda edição do BBB, em 2002. Dentro do programa, ficou conhecido pelo seu envolvimento em discussões e foi o terceiro eliminado com 77% dos votos do público em um paredão contra o participante Thyrso.

Fernando Fernandes pós-saída do BBB

Após sua saída do reality show, Fernando passou a estudar teatro e contracenou em três peças: “Endependência”, de João Brandão; “A Missão Secreta de Tom Rilver”, de Moises Bittencourt; e “O Ateneu”, dirigido por Leo Bricio, Andre Mattos e Gaspar Filho.

Em seu blog, relata: “mesmo encontrando no teatro um momento muito especial da minha vida, ficou claro que esta não seria a carreira que eu seguiria.”

Fernando não prosseguiu no teatro, mas continuou investindo em sua carreira esportiva e de modelo. Ele estudou Educação Física e competiu boxe e futebol em todo o país.

Fernando Fernandes é vítima de acidente de carro

Em São Paulo, em 4 de julho de 2009, sete anos após sua participação no BBB, Fernando dormiu ao volante e colidiu com um poste na esquina da Avenida República do Líbano, zona sul da capital paulista.

O ex-BBB passou por uma cirurgia na coluna, mas, apesar de os médicos avisarem que não havia um rompimento em sua medula, Fernando não retomou os movimentos de suas pernas.

Em entrevista para a revista Quem em 2021, Fernando comentou: “O acidente mudou a minha perspectiva da vida e entendi que o esporte poderia ser um meio para realizar tudo que quisesse, em todos os aspectos da minha vida.”

Fernando Fernandes: apresentador e paratleta profissional

Após três meses de reabilitação, Fernando dedicou-se a participar de corridas adaptadas à cadeira de rodas. Bem sucedido na categoria, o atual paratleta também competiu em canoagem, esporte que o fez tetracampeão mundial entre 2009 e 2012.

Por ser uma referência no meio esportivo, Fernando foi chamado para apresentar diversos programas e competições. Entre eles, os quadros de Desafio sem Limites e Sobre Rodas, no Esporte Espetacular; Além dos Limites, no Canal OFF; e o Boletim Paralímpico durante os Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012, também na Globo.

O paratleta também é especialista em kitesurf. Ele participou do Sertões do Kitesurf, o primeiro rally da categoria do mundo, que aconteceu em outubro de 2021. Durante as Paraolimpíadas de Tóquio, ele foi um dos comentaristas escalados pelo SporTV.

Fernando Fernandes é o novo apresentador de No Limite 2022

Em janeiro de 2022, Fernando Fernandes foi anunciado pela TV Globo como novo apresentador do reality show No Limite. O programa terá início na próxima terça-feira, 3.

