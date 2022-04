Famosos e internautas declaram Tadeu Schmidt como vencedor do BBB 22

De um programa jornalístico a uma das maiores produções do entretenimento brasileiro, Tadeu Schmidt conseguiu conquistar o público brasileiro. O jornalista saiu do "Fantástico" para assumir a apresentação do "Big Brother Brasil" e há internautas e famosos que digam que ele foi o verdadeiro campeão do reality show. Nas redes sociais, ele celebrou sua aclamação.

"Foram os 100 dias mais intensos, que mais exigiram de mim e mais me trouxeram realização! E fechamos com uma noite histórica! Com a maior votação de uma final de BBB em todos os tempos! E recordes e recordes de emoção!", escreveu em uma publicação com uma foto ao lado de Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva.

Sobre o assunto Final BBB 22: Rodrigo Mussi é lembrado em vídeo, mas acidente não é citado

Arthur no Mais Você: "Nunca imaginei que pudesse ser o campeão"

Arthur culpa Jade por não ser perseguido: "Tirou voto da casa"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O apresentador ainda deixou uma mensagem para cada um dos finalistas. "Meu Degê! Parabéns pelo terceiro lugar! Você ilumina qualquer lugar onde chega! Meu Peá! Parabéns pelo segundo lugar! O Brasil quer te pegar no colo! Que menino mais doce! Meu Arthur! Parabéns, campeão do BBB22! Você merece! Que jogador! Que história linda! Que redenção! Esse jogo é como a vida, não tem ensaio. Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira pra fazer aqui o seu maior espetáculo! Viva! Sejam felizes! Viva o BBB22!", escreveu.

Famosos como o ex-apresentador do reality Tiago Leifert, Ana Clara e Pedro Scooby parabenizaram Tadeu por seu desempenho na 22ª edição do BBB. A jornalista Renata Capucci declarou: "Voto em você como o grande vencedor, amigo". Ana Furtado, apresentadora e esposa de Boninho, também deixou um elogio para Tadeu: "Parabéns, você se divertiu e nos encantou". "A melhor escolha! Um desafio gigante que ficou fácil nas suas mãos", disse Alex Escobar. "Ele é fera, eu avisei", escreveu Fernanda Gentil. Felipe Neto afirmou: "O vencedor é o Tadeu e acabou". Casimiro, Marcos Mion e a ex-BBB Natália Deodato também declararam que para eles o grande vencedor foi o jornalista.

Nas redes sociais, internautas também celebraram a performance do apresentador e o declararam vencedor do reality. Confira:

a verdade tadeu é que você nunca esteve sozinho. no palco montado pelo público você nunca saiu do primeiro lugar



O único vencedor dessa edição! MERECIDÍSSIMO você é Gigante, Tadeu #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/bmQCGtekdd — lully #BBB22 (@eusoulully) April 27, 2022

É ISSO, TADEU É O GRANDE CAMPEÃO DO BIG BROTHER BRASIL 22. pic.twitter.com/zLWR5FaCSm — Gio. (@GiovanneTeamBR) April 27, 2022

A verdade é que o principal destaque desse bbb foi o Tadeu, simplesmente um gênio da comunicação. pic.twitter.com/mewoyKEycU — memes futebolisticos. (@Mfutebolisticos) April 27, 2022

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags