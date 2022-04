"No Limite" tem participante cearense; confira elenco completo

O Big Brother Brasil 2022 chegou ao fim, mas a TV Globo já tem outro reality show para lançar em sua programação. "No Limite" ganhou um episódio especial de pré-estreia na última terça, 26, revelando quais participantes integram o elenco desta edição.

Diferente do ano passado, onde todos os competidores eram ex-BBBs, os novos participantes são todos anônimos. Entre eles, está a cearense Shirley Gonçalves. Natural de Sobral, ela tem 51 anos, é professora de educação física e hoje vive no Distrito Federal.

Outra novidade é que o apresentador dessa temporada é Fernando Fernandes. "Eu sou um cadeirante. Se eu não estiver bem o tempo inteiro, eu não consigo sobreviver. Eu treinei desde que eu recebi o convite do Boninho. É o momento mais importante da minha vida. Eu vou usar tudo o que adquiri, para colocar aqui em prática. Tudo o que eu tinha para dar, está aqui", declarou. Já Ana Clara irá comandar a entrevista dos eliminados da semana.

"No Limite" estreia no próximo domingo, 3 de maio. O programa será exibido aos domingos, terças e quintas. A competição acontece em Praia Dura e o prêmio é de R$ 500 mil.

Confira o elenco completo:

Matheus Pires

O primeiro participante a ser revelado foi Matheus Pires, de 30 anos. Natural do Rio de Janeiro, ele é diretor pedagógico. É casado e admitiu que o marido o acha manipulador. "Meu nível de manipulação vai ser 10, minha força vai ser 6", afirmou. Ele também declarou que costuma mais mandar do que ser mandado e que pessoas que falam demais o tiram do sério. O participante é adepto a procedimentos estéticos e revelou ter prótese de silicone no peito, mas por conta de uma inflamação em uma das próteses, ele participará do reality com silicone em apenas um dos peitos.

Shirley Gonçalves

Nascida em Sobral, Shirley Gonçalves tem 51 anos e atualmente mora no Distrito Federal. "Não é toda mulher de 51 anos que tem a força e a coragem que eu tenho", declarou. Ela é professora de Educação Física e casada há 30 anos. "Sou sangue quente e muito competitiva", afirmou. Para ela, a parte mais difícil será a saudade da família.

Bruna Negreska

Musa da escola de samba Tom Maior, Bruna tem 32 anos e é de São Paulo. É formada em educação física, trabalha como personal trainer e foi atleta de handebol por 15 anos. Ela admitiu ser muito competitiva: "Gosto de ganhar até no par ou ímpar". "Sou muito brava e determinada", declarou. "Quem fizer corpo mole, vai ter algum problema comigo", afirmou.

Kamyla Romaniuk

De Rondônia, Kamyla tem 30 anos e é biomédica. Segundo ela, todos em sua família tem personalidade forte. Kamyla declarou que grosseria gratuita a irrita. "Vou usar minha determinação de me adaptar para conseguir chegar nessa final", prometeu.

Adriano Gannam

Natural de São Lourenço (MG), Adriano tem 42 anos, é psiquiatra e afirmou não ter medo de nada. "O medo é que tem que ter medo de mim", declarou. Atualmente, mora em Volta Redonda, Rio de Janeiro. O participante admitiu que é manipulador. "Sei ser bem convincente quando eu quero", disse.

Guza Rezê



Aos 40 anos, Guza é chefe na Polícia Rodoviária Federal e vive em Salvador. Ela é atleta, maratonista e já participou do Ironman. A participante admitiu não ter paciência, mas acredita ter muita força.

Clécio Barbosa

Natural de Jaboatão, no Pernambuco, Clécio tem 44 anos, é engenheiro civil e trabalha com segurança de barragens. Ele acredita que já vive "no limite" por conta de sua profissão. Clécio acredita que suas qualidades são a coragem e a habilidade em liderar, mas admitiu que pode perder a linha.

Flávia Assis

Ex-jogadora de vôlei e massoterapeuta, Flávia tem 42 anos e é de Santo André, São Paulo. A atleta admitiu que seu jeito de falar às vezes é visto como arrogante e prepotente.

Andréa Nascimento

De Maceió, Alagoas, Andréa tem 31 anos. É jogadora de basquete há 20 anos e empresária. A atleta declarou que irá levar os aprendizados no esporte para vencer o "No Limite" e disse que tem "sangue nos olhos".

Roberta Terra

A carioca Roberta tem 38 anos e é gerente de Trade Marketing. Ela já participou de competições de natação e fez aulas de diferentes lutas ao longo da vida. "Meu objetivo é estar sempre em primeiro lugar", declarou. Roberta acredita que seu modo incisivo de falar poderá irritar as pessoas.

Victor Hugo de Castro

De Goiânia (GO), Victor Hugo tem 27 anos e é redator publicitário. Já foi DJ, produtor cultural, trapezista de circo e disse ser um amante da arte. Ele também revelou que sempre foi muito competitivo e se dá bem em esportes. Victor declarou que fará de tudo para ganhar o programa, incluindo mentir e trair alianças se for necessário.

Rodrigo Moraes

Nascido em Foz do Iguaçu, no Paraná, Rodrigo tem 45 anos e é gerente de projetos de submarinos. Ele admitiu que não teve uma vida muito saudável, mas após o nascimento dos filhos decidiu se dedicar à corrida. Já participou da maior maratona da América Latina e acredita ser um bom estrategista.

Lucas Santana

Graduado em Física, Lucas tem 31 anos e é de Aracaju. Ele é mestre e está cursando o doutorado. Lucas se considera estrategista e acredita que sua experiência no mundo acadêmico o ajudará no reality. Gosta de praticar yoga e pretende fazer aliança com "aqueles que são deixados de lado".

Leonardo Correa

Nascido em Tubarão, Santa Catarina, Leonardo é cirurgião dentista e tem 34 anos. "Sou extremamente competitivo, não gosto de perder", declarou. Ele se considera perfeccionista e não gosta de errar. Pratica diferentes esportes e gosta de jogos de estratégia e lógica.

Ipojucan Ícaro

Artista circense, Ipojucan tem 29 anos e é natural do Rio de Janeiro, mas mora em Minas Gerais. “Sou ariano, sou uma pessoa quente”, declarou, mas admitiu que gosta de conversar para resolver os problemas.

Tiemi Hiratsuka

Natural de Mogi das Cruzes (SP), Tiemi é farmacêutica e tem 30 anos. A participante acredita ser boa em mediar conflitos e declarou ser muito paciente.

Charles Gama

Estudante de doutorado em uma universidade europeia, Charles tem 29 anos. Ele acredita que é bom em apaziguar conflitos. Gosta de aventura, pratica natação, corrida de rua e exercícios aeróbicos.

Patrícia Tomé

A funcionária pública Patrícia Tomé é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e tem 45 anos. Seu ponto fraco é ter pouca comida para dividir com muitas pessoas.

Vanderlei Ramiro

De São Paulo, Vanderlei tem 30 anos e é professor de inglês. Pratica esportes desde novo e admitiu ter "sangue nos olhos" em competições.

Dayane Sena

De 26 anos, Dayane é de Belford Roxo e é professora. Ela acredita que irá surpreender bastante o público, pois se considera destemida, não tem medo de animais e vai enfrentar tudo. Dayane se considera muito competitiva e não tão paciente.

Pedro Castro

De Maringá, Pedro tem 32 anos, é zootecnista e foi escoteiro dos 12 anos aos 22. Acredita que sua vivência na natureza irá lhe ajudar na competição.

Ninha Santiago

Fotógrafa subaquática, Ninha é de Ipojuca, em Pernambuco, e tem 33 anos. Ela admitiu ter personalidade forte e pavio curto.

Verônica Kreitchmann

Corretora de imóveis e professora de futebol, Verônica tem 28 anos. A participante admitiu ser carrasca e odeia cobranças, mentiras, pessoas preguiçosas e perder.

Janaron Uhãy

Do Povo Pataxó, na Bahia, Janaron Uhãy tem 27 anos, é monitor pesqueiro e tatuador. Acredita que o contato com a natureza o irá ajudar. Ele afirmou que não tem nada que o abale.

