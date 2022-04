Equipe de Rodrigo Mussi afirma que ex-BBB está mais lúcido a cada dia

O ex-BBB sofreu um grave acidente de carro no dia 31 de março e desde então ficou internado no Hospital das Clínicas

Em novo boletim médico, divulgado na última terça, 26, a equipe de Rodrigo Mussi atualizou o público quanto ao estado de saúde do ex-BBB. De acordo com a nota publicada nas redes sociais, Rodrigo está cada vez mais lúcido e menos confuso. Ainda nesta semana, ele deve deixar o hospital e iniciar a reabilitação.

"Rodrigo Mussi a cada dia se recupera mais, essa semana terá alta do Hospital das Clínicas e será transferido para um local específico para o seu tipo de reabilitação intensiva! Hoje se alimentou super bem, fez a fisioterapia e a cada dia está menos confuso e mais lúcido. Todo dia é uma vitória", escreveu a equipe do ex-BBB.

Rodrigo ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade de São Paulo (USP) durante 20 dias. Somente na quarta-feira passada, 20 de abril, recebeu alta, mas desde então segue internado na enfermaria.

No início da semana, o irmão do ex-BBB, Diogo Mussi, já havia informado ao público que Rodrigo deveria receber alta nos próximos dias. "Nesta semana ele será transferido para a reabilitação intensiva para fazer fisioterapia, fono, neuro e tudo mais que ele tem direito. Falta pouco para ele sair mesmo do hospital e conhecer meu filho", disse Diogo em entrevista à Quem. O ex-BBB ainda não se recorda de tudo, mas seu caso é considerado um milagre pela equipe médica.

"O importante agora é ele ficar 100%, recordar a memória, a pancada foi muito forte e é normal ter esse 'déficit' de memória que ele apresenta. Ele é um milagre, chegou em estado muito gravíssimo no hospital, reanimado duas vezes e em menos de um mês, já vai ser transferido para a reabilitação", comentou Diogo.

O irmão ainda revelou que Rodrigo deseja voltar para o Big Brother Brasil e participar novamente da disputa. "O Rod comentou que sente que voltará para o BBB. Para esse ano é difícil. Só se ele for chamado como camarote no BBB para o ano que vem. Seria maravilhoso. A ideia é boa. Seria muito bom para o programa e para ele", declarou.

