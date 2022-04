Dia 101: Especial com os participantes do BBB 22 vai ao ar hoje, 28

A segunda edição do especial, que traz todos os participantes da edição do reality de volta para a casa, vai ao ar na Globo após a novela Pantanal

Um dia depois da vitória de Arthur Aguiar, os ex-BBBs que participaram da vigésima segunda edição do programa voltaram para a casa mais vigiada do Brasil para gravar o episódio 101 do reality. A Rede Globo divulgou imagens dos brothers e das sisters conversando e se preparando para a retrospectiva de 100 dias de Big Brother Brasil.

BBB 101: quando o episódio será exibido?

O especial vai ao ar hoje, quinta-feira, 28, às 22 horas e 35 minutos, logo após a novela Pantanal, e será exibido até as 23 horas e 50 minutos, quando começa o talk show da humorista Tatá Werneck.

O episódio extra, que faz uma retrospectiva dos 100 dias de BBB com todos os participantes presentes, foi exibido pela primeira vez no ano passado, na vigésima primeira edição. Esse ano, o único brother que não fará parte do especial será Rodrigo Mussi, que sofreu um acidente de carro e continua internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Jade Picon e Paulo André Camilo protagonizaram um dos casais mais falados da vigésima segunda edição do Big Brother Brasil. Ao voltar para a casa para a gravação do especial "Dia 101", o debate sobre o futuro dos dois voltou à tona nas redes sociais.

“Estávamos num jogo e ela jogava de um lado oposto do meu. Mesmo assim a gente gostaria de se proteger, acho que não deu tempo. Mas foi muito legal ter essa conexão com ela, depois aqui fora que eu vi a repercussão que a gente deu”, reflete Paulo André.

Para os dois, a prioridade parece ser organizar as coisas aqui fora, e continuar construindo uma presença nas redes sociais. “Primeiro vou pensar em mim, organizar tudo na minha cabeça, para depois pensar no que vai acontecer. É bem cedo para responder isso, para ser sincero”, finaliza.

