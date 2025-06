Dono da Cacau Show participa do MasterChef em meio a denúncias de abuso e ambiente tóxico

Alê Costa é investigado por abusos e participa do reality culinário da Band nesta terça-feira, 3 de junho

A participação no programa vai ao ar enquanto Alê Costa enfrenta acusações por parte de funcionários, ex-colaboradores e franqueados da Cacau Show, que o denunciam por promover um ambiente de trabalho considerado abusivo. As alegações incluem episódios de homofobia, gordofobia, constrangimentos públicos e até restrições à gravidez de funcionárias.

Mesmo envolvido em um escândalo de graves denúncias sobre sua conduta como empresário, Alê Costa, fundador e CEO da Cacau Show, será destaque no episódio do MasterChef Brasil desta terça-feira, 3 , às 22h30min, na Band. O chocolatier participará da primeira prova em equipe da temporada, auxiliando os competidores ao lado dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Segundo revelado pela coluna Dinheiro & Negócios, do site Metrópoles, um dos relatos mais polêmicos envolve um suposto “ritual” corporativo, descrito como semelhante a um culto, no qual os participantes eram incentivados a tatuar a palavra “atitude”, mesma inscrição que o empresário carrega no corpo.

Diante da repercussão, o Ministério Público do Trabalho (MPT) em São Paulo já instaurou um inquérito para apurar as práticas na empresa. As investigações buscam esclarecer o ambiente organizacional e possíveis violações aos direitos trabalhistas e humanos.

Em comunicado interno enviado aos colaboradores, Alê Costa negou as acusações e classificou as informações divulgadas como “boatos”. O empresário defendeu os valores da empresa e disse que sua trajetória é pautada por respeito e ética.