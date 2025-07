Masterchef 2025: veja como será o episódio da próxima semana

A notícia foi dada nas cenas do ao fim do episódio dessa terça-feira, 1º. É o momento de redenção dos cozinheiros que deixaram a competição por falhas técnicas, emocionais ou por não agradarem ao paladar dos jurados.

Um piscar de olhos e a repescagem da 12ª temporada do MasterChef Brasil já está entre nós. No episódio que vai ao ar nesta terça-feira, 8 de julho, seis participantes eliminados voltam ao programa em busca de uma segunda chance.

A cozinheira amadora emocionou o público ao compartilhar sua história de superação pessoal no QG MasterChef. Eliminada na segunda semana, ela saiu determinada a estudar gastronomia e abrir um restaurante com a esposa.

O quarto a sair, enfrentou dificuldades com o controle emocional. Psicólogo de formação, ele não conseguiu lidar com a pressão da competição e se emocionou ao lembrar da família.

André

O “cowboy” da edição, enfrentou uma das provas mais difíceis da temporada: reproduzir um prato sofisticado do chef Henrique Fogaça. A complexidade e o estilo distante do seu “paladar da roça” causaram sua eliminação.

MasterChef Brasil: histórico de repescagens no reality

A repescagem é uma tradição do programa e costuma render reviravoltas importantes na temporada.

Em 2024, duas participantes — Andréia e Larissa — voltaram ao jogo após impressionarem os jurados, quebrando a tradição de que apenas um eliminado retorna.

Já em 2023, o caminhoneiro Danilo derrotou os demais competidores e reconquistou sua vaga com um prato de língua de boi.

Na edição de 2022, a engenheira Fernanda, primeira eliminada da temporada, venceu a prova de éclair e voltou ao programa.

Esses retornos mostram que a repescagem pode ser o início de uma nova trajetória — e, em alguns casos, até levar à final.

Quem ainda está no MasterChef Brasil 2025?

Com a eliminação de André no último episódio, 12 cozinheiros amadores seguem na competição:

Daniela (49) – Advogada, Petrópolis (RJ)

– Advogada, Petrópolis (RJ) Felipe B. (33) – Barista, Rio de Janeiro (RJ)

– Barista, Rio de Janeiro (RJ) Felipe M. (33) – Publicitário, Ribeirão Preto (SP)

– Publicitário, Ribeirão Preto (SP) Fernanda (34) – Árbitra, Criciúma (SC)

– Árbitra, Criciúma (SC) Gloria (66) – Professora de Idiomas, Hong Kong (China)

– Professora de Idiomas, Hong Kong (China) Guilherme (19) – Estudante, São Paulo (SP)

– Estudante, São Paulo (SP) Leonela (29) – Advogada, Santa Bárbara (BA)

– Advogada, Santa Bárbara (BA) Naiara (28) – Designer Náutica, Indaial (SC)

– Designer Náutica, Indaial (SC) Rodrigo (35) – Comerciante, Volta Redonda (RJ)

– Comerciante, Volta Redonda (RJ) Sofia (26) – Relações Públicas, São Paulo (SP)

– Relações Públicas, São Paulo (SP) Taynan (33) – Dentista, Rio de Janeiro (RJ)

– Dentista, Rio de Janeiro (RJ) Vitória (22) – Empreendedora, Cianorte (PR)

Onde assistir ao MasterChef Brasil 2025

O MasterChef Brasil 2025 vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, na Band. Os episódios têm reprise aos domingos, às 16 horas, também na emissora.

É possível assistir ao conteúdo completo e extras no canal oficial do programa no YouTube ou pelo aplicativo BandPlay. Veja em detalhes onde ver (e rever) a 12ª temporada do talent show:



Na terça-feira, sempre às 22h30, assista na tela da Band ou online no Bandplay e no Band.com.br;

Toda quarta-feira, o episódio da semana fica disponível no canal do YouTube oficial do programa;

O canal por assinatura Discovery Home & Health e a plataforma de streaming Max apresentam os novos episódios às sextas-feiras, às 19h;

Todo domingo, às 16h, tem reprise do programa na Band TV, em Band.com.br e no Bandplay.