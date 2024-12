MasterChef Confeitaria hoje (17/12): horário, onde assistir e como será

Quatro competidores disputam a semifinal da primeira edição do MasterChef Confeitaria / Crédito: Reprodução/Marcelinho Santos/Band

A semifinal do MasterChef Confeitaria é transmitida nesta terça-feira, 17 de dezembro (17/12). Os confeiteiros encaram uma sobremesa com elementos da natureza, tanto na aparência quanto no sabor na primeira prova. Apenas dois participantes prosseguirão para o duelo final e quem vencer o primeiro desafio já tem sua vaga garantida. Veja como será, qual horário começa, onde assistir ao programa e mais.

MasterChef Confeitaria: que horas começa hoje (17/12)? O talent show vai ao ar em dois dias da semana: todas as terças e quintas-feiras, às 22h30min (horário de Brasília).

MasterChef Confeitaria: onde assistir hoje (17/12)? O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a TV Band e para o Discovery Home & Health. Por isso, o Masterchef Brasil vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no site da emissora e no aplicativo Bandplay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e no streaming Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube. Cearense participa de nova edição do Masterchef; SAIBA quem é

MasterChef Confeitaria: como será a semifinal (17/12) Ao entrarem no estúdio, os confeiteiros se deparam com uma floresta tropical. Para avançar na competição, todos precisam entregar uma sobremesa com elementos da natureza, tanto na aparência quanto no sabor. A primeira vaga da final será garantida pelo vencedor desta missão e também existe um risco de um deles ser eliminado já de cara. Eles precisarão de muita técnica, repertório e exatidão nas escolhas para atingir os objetivos e enaltecer a flora brasileira.

Etapa decisiva: receita francesa No último desafio, os confeiteiros terão de reproduzir uma receita francesa. Um cloche gigante é mostrado revelando vários "mignardises", guloseimas em miniaturas de diversos tipos, sabores e formatos. Para se tornar o segundo finalista da edição, os aspirantes ao troféu devem elaborar ao menos cinco versões diferentes e lutar contra o tempo: Tartelette



Macaron



Petit four



Éclair



Sachertorte O autor das melhores iguarias garante a segunda vaga da grande final, que vai ao ar no dia 19 de dezembro.