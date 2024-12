MasterChef Confeitaria hoje (10/12): horário, onde assistir e como será

Em ritmo acelerado com dois episódios por semana, a etapa decisiva se torna ainda mais competitiva com os participantes tendo que fazer um empratamento. Veja como será o episódio, qual horário começa, onde assistir ao programa e mais.

O sétimo episódio do MasterChef Confeitaria é transmitido nesta terça-feira, 10 de dezembro (10/12). Os confeiteiros terão a liberdade para fazer a sobremesa do jeito que quiserem, mas com alguns requisitos.

A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e no streaming Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.

O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a TV Band e para o Discovery Home & Health. Por isso, o Masterchef Brasil vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no site da emissora e no aplicativo Bandplay.

MasterChef Confeitaria: como será o episódio de hoje (10/12)

O grupo de participantes se depara com uma mesa de entremets O entremet, que nada mais é do que uma torta com várias camadas muito bem elaboradas, e uma brilhante cobertura com formatos, aparências e sabores distintos. O júri conta a história do doce e afirma que os confeiteiros terão liberdade para fazer uma sobremesa, mas com algumas obrigatoriedades na composição:

Ter no mínimo 5 texturas: sendo uma base crocante, um tipo de biscuit, uma geleia, uma camada cremosa e uma mousse



Decoração

Ao final, os jurados fazem a degustação e escolhem os melhores para subirem ao mezanino. Na fase decisiva, quem não escapou da berlinda vai ter que fazer um empratamento, que consiste na arte de montar a apresentação de um alimento visando deixá-lo mais atraente, apetecível e agradável.

Para inspirar os participantes, os jurados colocam os produtos em uma grande mesa e realizam construções visuais como se fosse uma obra de arte comestível. Após a aula, os confeiteiros precisam fazer algo semelhante e com encerramento do cronômetro, o autor do pior prato se despede da disputa.