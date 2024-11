Masterchef Confeitaria: quem saiu do programa? Conheça as eliminadas

Kim foi a primeira eliminada. No episódio de estreia, no dia 19 de novembro, a chef teve o desafio de entregar uma torre de pavlova, mas um erro não firmou seu merengue e por isso ela deixou o programa.

A estreia do Masterchef Confeitaria 2024 foi marcada pela eliminação de Veronica Kim, confeiteira criadora da by Kim Confeitaria, e Marina Mendes, confeiteira autodidata dona da Pâtisserie Tupiniquim. Conheça abaixo a história de cada uma delas e como foram suas experiências durante o reality.

Estudou na Le Cordon Bleu, em São Paulo, e dois anos depois, após conquistar o Grand Diplome, abriu o próprio ateliê: by Kim Confeitaria.

"Doces que levam toda a minha ascendência, todo meu estudo e toda a minha obsessão. Tudo em busca da recompensa. Aquela recompensa que você merece", disse Kim em uma declaração que fez sobre seu empreendimento no site do ateliê.

Desempenho no reality

Durante as seletivas do Masterchef Confeitaria, impressionou os jurados com sobremesas inovadoras, conquistando uma vaga entre os 16 participantes do programa.