Quem saiu do MasterChef Confeitaria ontem, 3? Veja eliminado e o prato

MasterChef Confeitaria: Veja quem foi o eliminado desta terça, 3 / Crédito: Reprodução/Band

Mais um episódio do MasterChef Confeitaria foi ao ar nesta terça-feira, 3. Após terem que fazer uma escultura de chocolate, quatro participantes realizaram o desafio eliminatório com ingredientes exóticos. Por um erro na execução, uma participante foi eliminada após entregar a sobremesa “perfeita”. Confira quem foi a eliminada e qual foi o prato preparado.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem foi eliminado do MasterChef?

Juliete deixou o MasterChef Confeitaria nesta terça, 3, após fazer uma sobremesa “perfeita” com sorvete. No entanto, a candidata não evidenciou o sabor da Bottarga, ingrediente obrigatório no prato.

A iguaria é preparada com as ovas da tainha depois de serem salgadas e curadas por dias. O estado de Santa Catarina é o maior produtor de Borgatta no Brasil. LEIA MAIS: Cearense participa de nova edição do Masterchef; saiba quem é Quem continua no MasterChef Confeitaria?

Restam sete competidores na primeira edição do MasterChef Confeitaria:



Cesar



Luísa



Patrick



Digo



Matheus



Well



Walkyria Qual foi o prato do MasterChef?

No desafio que eliminou Juliete, os confeiteiros prepararam sorvete. Mas tiveram que usar ingredientes exóticos nas receitas: pimenta-malagueta, bottarga, alho negro e trufa chilena. Walkyria foi a responsável por dividir os ingredientes entre os participantes. Cesar cozinhou com a pimenta-malagueta, Juliete com a bottarga, Luísa com o alho negro, e Patrick com a trufa chilena. Cesar foi o vencedor da prova. Na primeira prova da noite, os participantes se dividiram em dois grupos para fazerem uma escultura de chocolate medindo 60 centímetros e trufas. Patrick escolheu Walkyria como sua adversária, mas o grupo da confeiteira - com Digo, Matheus e Well — foi o vencedor.

Verta os líquidos aquecidos sobre as gemas com o açúcar, mexendo. Depois, volte a panela ao fogo e cozinhe até 82°C. Mixe essa base com 70g de manteiga noisestte peneirada e sal. Reserve até esfriar. Por fim, coloque essa base em uma máquina de sorvetes.

Para o ganache de alho negro: Aqueça o creme de leite com o alho negro e mixe. Verta sobre a gelatina - previamente hidratada com a água e o chocolate branco - mixando até emulsificar. Reserve em geladeira até o uso. Para o semifreddo de pera, maçã-verde e limão-siciliano: Processe os sucos das frutas e reserve. Bata os ovos com as gemas e o açúcar, em um banho-maria invertido, até obter uma espuma clara. Essa espuma deve estar na temperatura de 80°C.