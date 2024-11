Final do Masterchef Brasil: quem ganhou a edição 2024?

O embate para definir o maior cozinheiro amador do Brasil terminou nesta terça-feira, 12, com a vitória de um dos finalistas; veja quem ganhou o Masterchef

O reality também completou 10 anos de transmissão na televisão brasileira, e propôs aos adversários o preparo de um menu autoral completo que representasse as suas visões na gastronomia. A produção deveria incluir entrada, prato principal e sobremesa.

O último episódio da 11ª temporada de Masterchef Brasil foi exibido nesta terça-feira, 12, com a definição do vencedor da edição. Na disputa entre os dois chefs finalistas, Giorgia e José Roberto, o participante potiguar se consagrou como o maior cozinheiro .

Além do troféu , José Roberto recebeu R$ 350 mil da empresa Stone e diversos itens de outras marcas. Entre eles, um conjunto premium de panelas da Royal Prestige e R$ 50 mil em produtos da Camicado.

A final do Masterchef Brasil foi transmitida simultaneamente às 22h30min (horário de Brasília) no canal de TV, na Band.com.br e no aplicativo Bandplay.

O vencedor ainda contará com aulas promovidas pela rede internacional de ensino da culinária francesa, Le Cordon Bleu.

Final do Masterchef Brasil: conheça o vencedor

A vaga de José Roberto na final do Masterchef Brasil foi conquistada após impressionar os jurados na cozinha. O prato foi um pithivier de pato no tucupi com duxelle de ora-pro-nóbis.

O competidor cresceu em Natal (Rio Grande do Norte), mas também já morou no Pará e, atualmente, reside no Maranhão. A sua trajetória serviu de inspiração para trazer a gastronomia das regiões Norte e Nordeste ao programa.

O seu primeiro pin dourado no reality show aconteceu na prova de fusões, mesclando elementos do Brasil e da França. O resultado foi uma sobremesa francesa com compota de caju, pimenta-de-cheiro e castanha.