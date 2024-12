MasterChef Confeitaria hoje (05/12): horário, onde assistir e como será

Veja como será o episódio, qual horário começa, onde assistir ao programa e mais do MasterChef Confeitaria / Crédito: Reprodução/Marcelinho Santos/Band

O sexto episódio do MasterChef Confeitaria é transmitido nesta quinta-feira, 5 de dezembro (05/12). Em ritmo acelerado com dois episódios por semana, o talent show traz hoje um desafio com bolos realistas imitando objetos. Os participantes se deparam com uma sala completa e alguns dos itens de decoração comestíveis. Veja como será o episódio, qual horário começa, onde assistir ao programa e mais.

MasterChef Confeitaria: que horas começa hoje (05/12)? O talent show vai ao ar em dois dias da semana: todas as terças e quintas-feiras, às 22h30min (horário de Brasília).

MasterChef Confeitaria: onde assistir hoje (05/12)? O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a TV Band e para o Discovery Home & Health. Por isso, o Masterchef Brasil vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no site da emissora e no aplicativo Bandplay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e no streaming Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.