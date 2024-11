Ex-apresentador da Globo é cotado para assumir MasterChef; confira

André Marques é cotado para assumir Masterchef no lugar de Ana Paula Padrão Crédito: João Cotta/Divulgação Globo

Com a saída de Ana Paula Padrão do comando do MasterChef Brasil, a Band busca um substituto para a edição de 2025. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash, André Marques é um dos nomes da lista que pode ocupar a vaga. Segundo a publicação, o ex-apresentador da Globo foi convidado pela emissora para assumir o programa culinário. Apesar de ter gostado da proposta, ainda não houve um sinal positivo por parte dele.