MasterChef Brasil hoje (5/11): onde assistir, quem sai e como será a semifinal

O top 5 precisa encarar duas provas complexas na semifinal do MasterChef hoje (05/11) Crédito: Marcelinho Santos/Band

A semifinal do MasterChef Brasil é transmitida nesta terça-feira, 5. O top 5 da 11ª edição do talent show precisa encarar duas provas complexas que exigirão conhecimento, técnica e agilidade. Isso porque apenas dois deles seguem no jogo para disputar o duelo final na próxima semana. Veja como será o episódio, qual horário começa, onde assistir ao programa e mais. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora MasterChef Brasil: que horas começa a semifinal hoje (05/11)? O talent show vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h30min (horário de Brasília).

MasterChef Brasil: onde assistir à semifinal hoje (05/11)? O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a TV Band e para o Discovery Home & Health. Por isso, o Masterchef Brasil vai ao ar no canal da Band, com transmissão simultânea no site da emissora e no aplicativo Bandplay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19 horas, no canal Discovery Home & Health e no streaming Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube. Sem Ana Paula Padrão, ‘Masterchef’ terá edição com celebridades; CONFIRA

MasterChef Brasil: como será a semifinal de hoje (05/11) Diante de um peixe robalo inteiro, os competidores terão de criar pratos diferentes usando as partes do animal. Será preciso tomar cuidado com a limpeza adequada e os cortes: Cabeça (sopa)



Posta (grelhada na brasa com molho e acompanhamento)



Barriga (crudo)



Filé (papillote com legumes)



Rabo (tempurá)



Aparas (curry)



Pele (pururuca crocante) O quinteto sofrerá para cumprir a missão no tempo estipulado. Se alguém não conseguir entregar as propostas ou não fizer as apresentações a altura, já pode ser eliminado. O autor do melhor prato será classificado para a final e não participa do desafio seguinte. Pithivier salgado na última etapa Já na etapa decisiva, os participantes irão preparar um clássico francês, o pithivier, que é uma torta de massa folhada com recheio. Apesar de parecer fácil, o menor erro pode colocar tudo a perder.