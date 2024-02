5 receitas de nhoque vegetariano que você precisa experimentar

Originário da Itália, o nhoque é tradicionalmente preparado à base de batata e farinha de trigo. No entanto, por ser uma receita simples, pode ser facilmente adaptada com outros vegetais, para dar mais cor e sabor ao prato. Além disso, combina com diferentes tipos de molhos, o que o torna ainda mais irresistível. A seguir, confira 5 receitas diferentes de nhoque você preparar em casa!

10 folhas de sálvia fresca

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo

Nhoque

Com a ajuda de uma faca, corte a abóbora ao meio e retire as sementes com uma colher. Disponha sobre um papel-alumínio, coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido a 230ºC por 40 minutos. Em seguida, retire do forno e, com cuidado, tire toda a polpa e coloque em um recipiente. Com a ajuda de um garfo, amasse até formar um purê. Aguarde esfriar, adicione a farinha de trigo, o azeite, metade do sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma massa lisa e firme. Reserve.

Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e amasse bem. Após, pegue pequenas porções da massa e modele no formato de rolinhos. Com o auxílio de uma faca, corte em pedaços de aproximadamente 2 cm e reserve. Encha uma panela com água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o restante do sal, coloque o nhoque e cozinhe até subir à superfície. Retire da panela, escorra a água e transfira para um recipiente. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as folhas de sálvia, o sal e os dentes de alho e refogue até o alho dourar. Acrescente o nhoque e misture com cuidado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Nhoque de beterraba com molho de tofu

Ingredientes

Nhoque