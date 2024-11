7 receitas práticas para incluir na dieta da proteína

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o caldo de legumes e a água e ferva. Junte as ervilhas e cozinhe até ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar e transfira tudo para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Após, disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

A dieta da proteína, como o próprio nome sugere, foca em um plano alimentar rico em proteínas. O objetivo dessa abordagem é fornecer uma quantidade elevada de aminoácidos, as unidades que compõem as proteínas, pois esses nutrientes são fundamentais para aumentar a disposição nas atividades físicas e favorecer a queima de gordura.

Picadinho de carne, abóbora e quinoa

Ingredientes

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e amassados

1 kg de coxão duro cortado em cubos

2 tomates sem pele, sem sementes e picado

1 l de caldo de legumes

1 abóbora japonesa descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de quinoa

1 colher de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Aos poucos, junte a carne e refogue por 5 minutos. Acrescente o tomate e o caldo de legumes e mexa. Tampe a panela e cozinhe por 10 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Coloque a abóbora e a quinoa e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 20 minutos, sem pressão. Desligue o fogo, polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.

Panqueca de banana com linhaça

Ingredientes

6 ovos

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 xícara de chá de semente de linhaça

2 bananas descascadas e amassadas

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, as bananas, os flocos de aveia e a linhaça e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, pegue um pouco de massa e disponha sobre a panela. Espalhe e doure os dois lados. Repita o processo com toda a massa e sirva em seguida.

Poke de atum

Ingredientes

80 g de sementes de quinoa

300 g de atum fresco cortado em cubos

100 g de abobrinha descascada e cortada em rodelas

100 g de rabanete cortado em rodelas

1 cebola-roxa descascada e picada

150 g de caldo de legumes

Polpa de 1 abacate picada

Cebolinha, gergelim, gengibre em pó e molho de soja a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o atum, o molho de soja, a cebola-roxa e o gengibre e misture. Reserve. Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a quinoa, tampe a panela e reduza o fogo. Cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Adicione os demais ingredientes e polvilhe com a cebolinha e o gergelim. Sirva em seguida.