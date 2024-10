Por que Ana Paula Padrão vai sair do MasterChef Brasil?

Ana Paula Padrão deixa MasterChef Brasil: entenda motivo Crédito: Renato Pizzutto/Band

Após 10 anos no comando do programa MasterChef Brasil, a jornalista Ana Paula Padrão anunciou a saída da atração. A apresentadora deve permanecer até o final do ano para edição inédita do MasterChef Confeitaria, segundo informe da Band nesta terça-feira, 29. A emissora destacou o pioneirismo de Ana Paula, que apresentou o programa quando o formato em muitos países não contava com um apresentador. A versão brasileira de MasterChef foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo”, revelou a apresentadora.

Em sua atuação jornalística, foi responsável pela cobertura da epidemia do Ebola na Guiné, em 2014, e pelos programas Conexão com The New York Times e o Ana Paula Padrão.doc. “Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta”, completou a jornalista sobre a experiência no MasterChef. Ana Paula Padrão deixa MasterChef Brasil: entenda motivo O comunicado emitido pela Band nesta terça-feira, 29, indica os novos rumos que a jornalista pretende tomar após a saída do programa.

A partir de agora, Ana Paula deve se dedicar a um projeto de educação no setor privado, sem informações extras. Ana Paula Padrão deixa MasterChef Brasil: quem é a jornalista? Natural de Brasília (DF), a apresentadora do MasterChef Brasil teve a sua estreia na televisão na década de 1980. Na época, era repórter na TV Brasília, afiliada da Rede Manchete. Em sua atuação como correspondente em Londres e Nova York pela Globo, a partir de 1987, cobriu as guerras no Afeganistão e no Kosovo e os atentados de 11 de setembro.