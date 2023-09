MasterChef: Cearense participa de aula exclusiva na Le Cordon Bleu

O MasterChef cearense Léo Giglio preparou, junto com o chef da Le Cordon Bleu, o doce italiano tiramisù, prato que causou sua eliminação do MasterChef Brasil

A formação contemplou a preparação do tradicional doce italiano, o tiramisù - prato que causou a eliminação do culinário. Léo foi recebido com uma dólmã com a identificação da instituição. “Já que hoje eu sou aluno da Le Cordon Bleu por um dia, tenho que estar devidamente uniformizado”, brincou o cearense nas redes sociais.

O encontro entre os chefes ocorreu na quarta-feira, 13, após a presença do cearense na final do programa de culinária, transmitida no dia anterior.

O cearense Léo Giglio , participante do MasterChef Brasil 2023, foi convidado pelo chef da Le Cordon Bleu Brasil, Salvador Lettieri, para uma aula exclusiva na escola de gastronomia de renome no mundo culinário.

Leonardo é advogado e produtor rural. Sempre teve o sonho de participar do programa, por isso pediu demissão em março deste ano da empresa que trabalhava, uma prestadora de serviços para o Tribunal de Justiça do Ceará. Além disso, deixou de participar do casamento do melhor amigo para estar na competição.

“Foi um momento de muito aprendizado, pude aprimorar o preparo do tiramisù que tinha apresentado para os chefes do programa e que causou minha eliminação. Também, aprendi muito com esse momento e pude cozinhar com um cara que admiro muito e que tem uma história muito bonita na gastronomia . Só agradeço por esse convite da Le Cordon Bleu”, disse Giglio sobre sua visita.

Cearense de mão cheia, ele não perdeu a oportunidade de levar as riquezas do Estado pra fora. O chef Salvador Lettieri foi presenteado com banana passa, caju, cocada moreninha, castanha de caju caramelizada e mel, produzido em Quixeramobim e utilizado na receita de tiramisù preparado pelos chefes.

Já tinha se inscrito seis vezes, mas apenas na edição de 2023, que marca a 10ª edição do programa, conseguiu entrar. Ele se tornou o primeiro cearense a participar do programa. A primeira etapa foi ter passado para a fase de 18 competidores. Seguindo, entrou oficialmente no programa quando conquistou o avental, ficando entre os melhores cozinheiros da edição.

A trajetória do cozinheiro no programa teve momentos marcantes. Um deles foi quando preparou um prato típico do interior do Ceará, a galinhada com pirão. O prato conquistou os jurados, que quebraram o protocolo de dois aventais por disputa, e ele acendeu ao mezanino com aqueles que foram selecionados.

Sobre a Le Cordon Bleu:

A Le Cordon Bleu é uma renomada instituição de ensino culinário com mais de 100 anos de história e fundada em Paris, na França. A escola é sinônimo de excelência na gastronomia, atraindo estudantes e chefs aspirantes de todas as partes do mundo em busca de conhecimento e habilidades culinárias de alto nível. No Brasil, a escola tem sedes em São Paulo e Rio de Janeiro.