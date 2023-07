MasterChef: cearense Leo Giglio avalia participação e rebate críticas

Primeiro cearense a participar do programa MasterChef, Leonardo da Rosa Giglio acredita que defendeu a própria identidade durante a trajetória na competição. Ele foi eliminado na noite da última terça-feira, 25, após alcançar o Top 10 da décima temporada e atrair atenção com as criações gastronômicas.

Um exemplo foi o Baião de Dois com shoyu, prato criticado pelos jurados e amplamente comentado nas redes sociais. Já a Galinhada com Pirão conquistou elogios, enquanto o molho hollandaise do típico Peixe à Delícia foi elencado pelo chef Erick Jacquin como um dos melhores já provados pelo gastrônomo.

A saída do cozinheiro amador do programa foi lamentada por Jacquin, que o presenteou com um broche de 13 pérolas em alusão a Nossa Senhora. Em entrevista ao Vida&Arte, Leo relembra a passagem pelo programa como “sensacional” e conta que segue com a sensação de missão cumprida: “Entendo que foi uma participação de muita representatividade”.

O POVO: Como você avalia sua participação no MasterChef Brasil?

Leo Giglio: Eu avalio minha participação no MasterChef Brasil como sensacional. Entendo que foi uma participação de muita representatividade, é um programa que já vai na décima temporada de amadores e eu fui o primeiro cearense a participar do programa. Fui levantando a bandeira da comida cearense. A comida que as pessoas chamam de estigmatizada e pesada pode sim ser uma comida MasterChef. Eu tive uma ascensão no programa que fiquei muito feliz, saio de cabeça erguida e com a sensação de missão cumprida.

OP: Você chamou atenção com pratos típicos do Ceará, a exemplo da Galinhada com Pirão e do Baião de Dois. Houve algum tipo de pressão para reproduzir receitas do Estado? De que maneira você enxerga a visibilidade dos pratos cearenses no programa?

Leo: Eu vejo minha caminhada no programa como uma crescente, em que o primeiro prato típico que eu fiz foi o Baião de Dois, que foi uma repercussão negativa. Mas, muitas vezes, o negativo não vem pro mal. Acredito até que veio pro bem porque foi o que me trouxe visibilidade e eu soube aproveitar. Eu reconheci que eu errei algumas coisas e, sendo bem sincero, acho que cumpri minha missão de mostrar uma comida típica, saborosa, bem apresentada. Acho que ninguém nunca imaginou um participante fazer um sarrabulho no MasterChef. Isso ninguém vai tirar de mim e espero, de coração, que os telespectadores tenham se sentido representados pelo que eu fiz lá, onde eu busquei ser eu mesmo.

OP: Em publicação no Instagram, você reforçou que jamais foi "arrogante", como pode ter sido taxado por alguns espectadores. Acredita que a edição do programa possa ter, de alguma forma, influenciado nesta percepção do público?

Leo: Algumas pessoas viram um Leo arrogante e outras não. Viram um Leo falando na lata, dizendo o que umas pessoas queriam falar e, por medo do cancelamento, não falaram. Eu sou sincero mesmo. Se eu não conhecesse o Leo, vendo apenas por aquele recorte da edição, eu considero uma fala sim, de certa forma, arrogante, porque eu estava em cima dizendo o que cada pessoa ia fazer. Eu estava dizendo as regras do jogo, às vezes eu peco por falar demais. Como eu conheço o Leo, sei que não falei por arrogância. Tem a pressão do programa, isso influencia, até me desculpei com as pessoas que entenderam com tom de arrogância. Mas o Leo não é arrogante, não é grosseiro, quem me conhece sabe das minhas intenções. Mas eu reconheço que sim, eu poderia falar de outra forma.

OP: Quais são os planos para a gastronomia?

Leo: Ainda são incertos. Eu sou advogado e produtor rural, a cozinha é uma paixão. Se eu conseguir unir essa paixão como fonte de renda seria muito bacana. Ainda não pensei se algum dia eu iria montar um restaurante, mas se aparecer oportunidade e investidor, é sabendo que o Leo vai querer fazer uma comida requintada, mas jamais sem esquecer a regionalidade. Acho que isso ficou bem claro para o público.

